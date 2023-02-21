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Сегодня, 21:00

Правда ли, что беременность и роды помогают решить проблемы со здоровьем? Отвечает акушер-гинеколог

Руслана Бобкова
Татьяна Симонова
Врач интегративной медицины, акушер-гинеколог
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Фото Freepik/senivpetro
Некоторые считают деторождение лекарством от всех болезней.

«Вот родишь — пройдет», — часто слышат девушки от мам, бабушек, тетушек, а иногда и от врачей в ответ на жалобы о проблемах со здоровьем. Действительно ли беременность и роды действуют как волшебная таблетка и можно ли, рассчитывая на ее обещанный чудодейственный эффект, не лечиться, если беспокоят определенные симптомы?

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Врач интегративной медицины, акушер-гинеколог Татьяна Симонова предупреждает: если целенаправленно идти на беременность с целью решить проблемы со здоровьем, это может усугубить уже имеющиеся проблемы.

Такой подход больше похож на потребительский. Беременность и рождение не оправдают ожиданий, и это отразится и на психике, и на взаимоотношениях с ребенком. Также исход беременности может быть непредсказуем.
Татьяна Симонова
Врач интегративной медицины, акушер-гинеколог

Однако определенное влияние на состояние организма беременность и роды, конечно же, оказывают. «Побочные эффекты» можно разделить на позитивные и не очень.

Как беременность может помочь организму

  • Может затормозить развитие эндометриоза (заболевание, при котором ткань разрастается за пределами матки, вызывая боль и даже бесплодие) на начальных стадиях за счет снижения активности гормона эстрогена.

Снимок УЗИ. Фото Freepik/prostooleh
Фото Freepik/prostooleh

  • Организм здоровой женщины за счет перестройки гормонального фона обновляется. Это может послужить профилактикой некоторых гинекологических заболеваний.

  • Если у будущей мамы есть аутоиммунные заболевания, может снизиться уровень антител — через плацентарный барьер они могут попасть к ребенку, и он «заберет» их с собой.

  • Если показатели белка в норме, у мамы улучшается иммунитет, увеличивается количество эритроцитов, гемоглобина, плазмы и объема циркулирующей крови.

  • Почки работают быстрее, а значит, улучшается и детоксикация.

  • У гипотоников (при сниженном артериальном давлении) из-за изменения циркуляции крови налаживается давление: увеличивается толщина и сила сердечных мышц, учащается пульс и количество крови, перекачиваемое сердцем за одну минуту. Тонус кровеносных сосудов снижается, а это создает условия для усиленного снабжения тканей питательными веществами и кислородом.

  • После родов повышается окситоцин — только в случае грудного вскармливания. Этот процесс вызывает дополнительную выработку гормонов счастья.

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Как беременность может навредить

Возможные сопутствующие проблемы можно решить, но все же к ним стоит быть готовыми.

  • Могут возникать патологические состояния, например токсикозы, гестационный диабет и др.

  • Неконтролируемое увеличение веса может привести к увеличению нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Также во время родов есть риск расхождения костей таза, что влияет на состояние связочного аппарата.

  • Изменения в дыхательной и сердечно-сосудистой системе: потребность в кислороде увеличивается на 35-40%, изменяется объем циркулирующей крови.

Витамины для беременных. Фото Freepik/lookstudio
Фото Freepik/lookstudio

  • В ходе беременности возможно развитие анемии и дефицитов витаминов, микро- и макроэлементов.

  • Нередко у будущей мамы ослабевает структура вен, может развиться геморрой.

  • За счет растущей матки меняется анатомическое расположение многих органов брюшной полости. А это может приводить к нарушению некоторых функций (например, кишечника и мочевого пузыря).

  • Организм больше требует времени для сна и отдыха.

  • Возможны психологические проблемы во время беременности и в первые месяцы после родов.

Беременность может пойти на пользу здоровой женщине, но в некоторых случаях и усугубить состояние. Поэтому к деторождению лучше подходить осознанно и заранее планировать беременность и готовиться к ней.
Татьяна Симонова
Врач интегративной медицины, акушер-гинеколог

Если проблемы со здоровьем имеются, их как раз нужно выявлять и работать с ними до беременности, а не ждать, что она поможет их решить.

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