Можно ли похудеть или накачаться, если тренироваться один раз в неделю

И что делать, чтобы получить максимум пользы от занятия.

Регулярные тренировки позволяют следить за фигурой, держать вес в норме или увеличить мышечную массу. Но хватит ли для этого одного раза в неделю и есть ли вообще смысл тренироваться, если не получается делать это классические 2-3 раза за 7 дней?

Как одна тренировка в неделю влияет на здоровье

Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять физическим занятиям в среднем 150 минут в рамках недели. При этом речь не идет о каком-то конкретном виде тренировок. Вполне допустимо сочетать кардио, силовые занятия в зале с подвижными играми, например с баскетболом или волейболом. Любители водной среды могут отдавать предпочтение плаванию или занятиям аквааэробикой. Пешие прогулки и пробежки тоже никто не отменял — в счет идет физическая активность любой сложности.

Исследования свидетельствуют о пользе для здоровья даже редких тренировок. У тех, кто занимается хотя бы один раз в неделю, значительно снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, нежели у ведущих пассивный образ жизни.

Ученые подтверждают, что одна часовая пробежка в неделю в невысоком темпе снижает риск смерти от заболеваний сердца вполовину, а от любых других причин — на 29%.

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Другой вопрос, что даже к такого рода тренировкам организм должен быть готов. Например, имеет значение состояние опорно-двигательного аппарата — во время бега на суставы ног приходится значительная нагрузка. А при отсутствии правильной техники, верно подобранной обуви и соответствующего покрытия не избежать проблем с коленями и позвоночником.

Поэтому редкие активные виды тренировок хороши для тех, кто по той или иной причине вынужден ограничить привычный режим. Но для новичка предпочтительнее выбрать те занятия, которые не нанесут вреда текущему состоянию здоровья.

Если стоит выбор — не заниматься вовсе или выкроить в течение недели время на хотя бы одну тренировку, предпочтение стоит отдать второму варианту. Но нужно грамотно подойти к этому вопросу, учитывая имеющиеся хронические заболевания, режим дня и индивидуальные особенности.

Поможет ли одна тренировка накачать мышцы или похудеть

Известно, что мышечная сила растет примерно с одинаковой скоростью при схожем объеме нагрузки. Однако же очевидно, что невозможно за одну тренировку выполнить столько, сколько обычно распределено на 2-3 занятия. Физические нагрузки утомляют не только мышцы, но и центральную нервную систему. Этот факт необходимо учитывать при планировании графика тренировок.

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Если речь идет о наборе мышечной массы, одного раза в неделю также будет недостаточно для заметного прогресса. В течение 48-72 часов после силовой нагрузки синтез белка увеличивается, происходит рост мышечных волокон. А вот после — этот процесс стабилизируется. Для того чтобы объем мышц увеличивался, нужно вновь тренироваться. Поэтому для значительных изменений придется заниматься чаще чем один раз в неделю.

Однако результаты от таких редких походов в зал все же будут, пусть и не столь явные. Немаловажное значение имеют грамотно составленная программа тренировок и характер питания.

Как заниматься, чтобы получить максимум пользы

При отсутствии возможности заниматься регулярно необходимо подобрать такую тактику, которая позволит получить максимум пользы.

Если уж так вышло, что за всю неделю время осталось только на одну тренировку, пусть она будет полноценной. Уделите внимание всем основными мышечным группам. Выбирайте такие упражнения, в которых будут задействованы крупные суставы, например приседания. Такие движения обеспечивают стимул для развития мышц.

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Хорошая разминка — залог безопасной тренировки. Этим пунктом не стоит пренебрегать при любом виде занятий. Даже если планируется несложная тренировка, суставная разминка не будет лишней.

К активности стоит привыкать постепенно. Не нужно ждать высоких достижений от редких занятий. Не стоит пытаться сделать все и сразу, занимаясь один раз в неделю.