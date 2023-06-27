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Сегодня, 16:35

Врач-гинеколог рассказала, что делать при токсикозе

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Беременная женщина с токсикозом.
Фото Freepik/dragana-gordic

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала «СЭ», что делать беременным женщинам при токсикозе. «Токсикоз на ранних сроках беременности характеризуется

повышенным слюноотделением, раздражительностью, изменением вкусовых предпочтений, тошнотой, рвотой, потерей аппетита и веса, слабостью", — пояснила специалист. Чтобы справиться с этими неприятными явлениями, она порекомендовала прислушиваться к реакциям организма. «Утром, не вставая с постели, съешьте немного сухофруктов, сухарик или кусочек хлеба. Затем выпейте мятный чай с лимоном и небольшим количеством сахара, чтобы нормализовать уровень глюкозы. Облегчить приступ тошноты поможет рассасывание дольки лимона или апельсина», — подчеркнула Мария Филатова.

Также, по словам врача, рекомендуется употреблять фрукты, содержащие много жидкости — дыню, виноград и арбуз, пить воду и травяные чаи. «Введите в рацион блюда, приготовленные на пару, вместо острых и жареных. В качестве перекуса подойдут фрукты, йогурт или сырые овощи. Еще совет — ешьте часто, небольшими порциями и не ложитесь отдыхать сразу после еды», — подытожила Мария Филатова.

Ранее мы рассказывали, во сколько лучше рожать и как планировать беременность.

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