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Сегодня, 16:00

6 неожиданных причин, по которым вы не можете завести детей

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Ольга Ножницева
Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук
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Девушка смотрит результаты теста на беременность
Фото Istockphoto/gpointstudio

Решить завести ребенка не всегда равно завести ребенка. Если время идет, а старания не приводят к заветным двум полоскам, попробуйте обратить внимание на не самые очевидные причины.

Поговорили с акушером-гинекологом Ольгой Ножницевой о факторах, которые могут негативно сказаться на наступлении беременности.

Недостаток сна и сбитый режим дня

Мозг человека — главный орган, регулирующий работу всех систем организма, в том числе репродуктивную.

 
Гормоны, регулирующие процесс овуляции (выхода яйцеклетки из яичника), вырабатываются в в определенном режиме. Этот ритм может быть нарушен, если человек не ложится спать до 00.00 или спит менее восьми часов в сутки.
Ольга Ножницева
Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук

Хронический стресс

Кортизол (гормон стресса) и эстрогены (женские гормоны) производятся из одного вещества — холестерина.

 
В условиях хронического стресса (постоянного или интенсивного) организм включает режим выживания, а не размножения. Поэтому весь поступающий с пищей холестерин направляет на создание кортизола. Избыток кортизола, а также недостаток эстрогенов приводит к отсутствию овуляции, поэтому беременность не наступает. Борьба со стрессом и со своей реакцией на него просто необходима. С этим поможет психотерапевт, занятия спортом и хобби.
Ольга Ножницева
Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук
Девушка медитирует в позе лотоса
Фото Freepik/freepik

 

Лишний вес или дефицит массы тела

Избыток или недостаток жировой ткани приводят к нарушению работы репродуктивной системы и, соответственно, к отсутствию овуляции.

 
Чтобы узнать, все ли у вас в норме, рассчитайте индекс массы тела: разделите вес на рост (в метрах) в квадрате. Норма составляет 25-30 кг/м.
Ольга Ножницева
Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук

Использование лубрикантов

Любая смазка, даже водная, может нарушить подвижность сперматозоидов. На период зачатия от них лучше отказаться.

Слишком частые половые контакты

Слишком частые половые контакты (более одного раза в день) вредят, нежели помогают. Сперматозоиды не успевают созреть до конца и имеют малоподвижные хвостики.

 
Такие сперматозоиды не могут преодолеть цервикальный барьер (слизь в шейке матки) и просто погибают.
Ольга Ножницева
Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук
Молодая пара в кровати
Фото Freepik/prostooleh

 

Повышенная температура половых органов у мужчины

Яички не зря вынесены из брюшной полости наружу: температура в мошонке в норме на 1-2 градуса ниже температуры внутри живота.

 
Если эта область перегревается (лето, сауна, горячие ванны, сиденья с подогревом), сперматозоиды становятся неактивными или погибают. Новые будут полноценно сформированы лишь через 21 день.
Ольга Ножницева
Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук

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