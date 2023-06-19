6 неожиданных причин, по которым вы не можете завести детей
Решить завести ребенка не всегда равно завести ребенка. Если время идет, а старания не приводят к заветным двум полоскам, попробуйте обратить внимание на не самые очевидные причины.
Поговорили с акушером-гинекологом Ольгой Ножницевой о факторах, которые могут негативно сказаться на наступлении беременности.
Недостаток сна и сбитый режим дня
Мозг человека — главный орган, регулирующий работу всех систем организма, в том числе репродуктивную.
Гормоны, регулирующие процесс овуляции (выхода яйцеклетки из яичника), вырабатываются в в определенном режиме. Этот ритм может быть нарушен, если человек не ложится спать до 00.00 или спит менее восьми часов в сутки.
Хронический стресс
Кортизол (гормон стресса) и эстрогены (женские гормоны) производятся из одного вещества — холестерина.
В условиях хронического стресса (постоянного или интенсивного) организм включает режим выживания, а не размножения. Поэтому весь поступающий с пищей холестерин направляет на создание кортизола. Избыток кортизола, а также недостаток эстрогенов приводит к отсутствию овуляции, поэтому беременность не наступает. Борьба со стрессом и со своей реакцией на него просто необходима. С этим поможет психотерапевт, занятия спортом и хобби.
Лишний вес или дефицит массы тела
Избыток или недостаток жировой ткани приводят к нарушению работы репродуктивной системы и, соответственно, к отсутствию овуляции.
Чтобы узнать, все ли у вас в норме, рассчитайте индекс массы тела: разделите вес на рост (в метрах) в квадрате. Норма составляет 25-30 кг/м.
Использование лубрикантов
Любая смазка, даже водная, может нарушить подвижность сперматозоидов. На период зачатия от них лучше отказаться.
Слишком частые половые контакты
Слишком частые половые контакты (более одного раза в день) вредят, нежели помогают. Сперматозоиды не успевают созреть до конца и имеют малоподвижные хвостики.
Такие сперматозоиды не могут преодолеть цервикальный барьер (слизь в шейке матки) и просто погибают.
Повышенная температура половых органов у мужчины
Яички не зря вынесены из брюшной полости наружу: температура в мошонке в норме на 1-2 градуса ниже температуры внутри живота.
Если эта область перегревается (лето, сауна, горячие ванны, сиденья с подогревом), сперматозоиды становятся неактивными или погибают. Новые будут полноценно сформированы лишь через 21 день.
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