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Как быстро избавиться от мозолей на ногах

Михаил Игнатов
Травматолог-ортопед
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Красивые женские ноги
Фото Istockphoto/Prostock-Studio

Мозоли и натоптыши — своеобразная защитная реакция кожи на сильное или долгое трение. Это может быть локальное утолщение эпидермиса или пузырь, наполненный прозрачной жидкостью — лимфой. Если неправильно ухаживать за повреждением, оно будет напоминать о себе при каждом шаге. Или, еще хуже, превратится в открытую рану.

Как избавиться от мозолей и что делать для их профилактики, рассказал представитель сети ортопедических салонов «Ортека» травматолог-ортопед Михаил Игнатов.

Почему появляются мозоли

В первую очередь мозоли возникают из-за ношения неправильной обуви. Модели могут не соответствовать размеру или ширине стопы. Но это не единственные факторы. Что приводит к повреждениям?

  • Избыточный вес. Масса выше нормы меняет нагрузку на стопы.
  • Загрязнения кожи ног или повышенная потливость стоп. Эти факторы влияют на скольжение кожи в обуви и увеличивают риск травмы.
  • Деформация стопы. Например, плоскостопие.
  • Варикозная болезнь.
  • Нарушение чувствительности кожи.
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Что делать, чтобы избавиться от мозолей

Существует несколько вариантов первой помощи:

1. Если мозоль небольшого размера появилась в первый раз, то лучше ее вообще не трогать. Однако важно переобуться, чтобы устранить травмирующее воздействие. Также покраснение можно обработать антисептиком, а под поврежденный участок поместить силиконовые подкладки.

2. Если мозоль большая и появился пузырь с лимфой, главное — не повредить его. Необходимо обработать больное место перекисью водорода или антисептиком, а также переобуться.

3. Если мозоль вскрылась, стоит лечить ее как открытую рану: тщательно промыть, обработать антисептиком, перевязать или заклеить пластырем. Меняйте повязку 1-2 раза в день до полного заживления.

4. Если вы столкнулись с сухой мозолью, лучше обратиться к мастеру (или врачу-подологу) и сделать медицинский педикюр. Срезать образование самостоятельно не рекомендуется.

Девушка выбирает какую обувь надеть - туфли на высоком каблуке или удобные кроссовки
Фото Istockphoto/bymuratdeniz

Профилактика мозолей

Эти правила помогут избежать неприятных травм.

  • Для повседневной носки выбирайте широкую удобную обувь с низким каблуком и мягкой подошвой.
  • Используйте ортопедические стельки. Они поддержат стопу в правильном положении и защитят от натоптышей.
  • После покупки новой обуви дайте ноге привыкнуть к ней. Лучше походить в обновке некоторое время дома и только потом отправляться на дальние расстояния.
  • Помните, что в течение дня нога немного увеличивается в размере. Поэтому приобретать обувь желательно с запасом в 0,5 размера. Так к вечеру вы не будете чувствовать дискомфорт или сжатие, которые приводят к мозолям.
  • Помните о педикюре. Важно систематически удалять огрубевшую кожу, чтобы предотвратить рост сухих мозолей.
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Когда нужно обратиться к врачу

Когда мозоль появилась из-за новой обуви, тревогу бить не стоит. Следует уделить внимание комфорту ног, постепенно разнашивать приобретенную пару и ухаживать за местом повреждения.

Две девушки делают маски на лице и педикюр на ногах
Фото Istockphoto/standret

Если же появление мозолей носит систематический характер, то есть они образуются на одном и том же месте даже при носке комфортных моделей, это повод задуматься. Такие травмы могут сигнализировать о нарушении правильного положения стопы или заболевании опорно-двигательного аппарата.

В случае постоянных повреждений необходимо посетить врача-ортопеда. Специалист проведет компьютерную диагностику стоп, уточнит причину появления мозолей и натоптышей и определит лечение. Чаще всего проблему можно решить, если выбрать удобную ортопедическую стельку.

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