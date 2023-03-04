7 причин записывать свои сны

Как правильно это делать, рассказали психологи.

Сновидения — еще одна возможность узнать себя получше. Именно так считают психологи. Сны могут рассказать о нашем внутреннем мире и о том, что происходит вокруг, указать на то, чему мы не привыкли придавать значение, или напомнить, о чем могли случайно забыть. В вопросе, почему следует записывать свои сновидения, разбирались вместе с бизнес-психологом Юлией Керецман и клиническим психологом Дарьей Яушевой.

Фото Freepik/wayhomestudio

Сновидения — это электрохимические процессы, происходящие в человеческом мозге. Во время сна он проходит несколько стадий, каждая из которых характеризуется различными уровнями активности.

На этих фактах основывается метод EMDR/ДПДГ (десенсибилизация и переработка движений глаз), созданный Фрэнсин Шапиро. В быструю фазу (REM-фаза) мозг работает достаточно активно несмотря на то, что мы находимся в глубоком сне. Именно в это время мы наблюдаем сновидения, в которых образы, звуки, ощущения и мысли могут быть реалистичными, абсурдными, причудливыми или пугающими.

Одна из теорий, объясняющих происхождение и значение сновидений, принадлежит Зигмунду Фрейду. Специалист считал, что они отражают бессознательные желания и потребности, которые подавляются в повседневной жизни, а также могут указать на скрытые проблемы и конфликты.

Есть и другие теории. Например, Джеймс Линдси считает, что сны — это результат обработки информации, полученной в течение дня, с помощью которой можно разобраться в эмоциональных проблемах и переживаниях.

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Несмотря на некоторые различия, каждое из этих научных мнений имеет место и явно указывает на необходимость фиксировать свои сновидения. В практике психологов сны, особенно повторяющиеся, — ценный материал, который дает массу полезной информации.

Вот несколько причин, чтобы не игнорировать свои сны и записывать их.

Улучшить концентрацию и память

Записывая свои сновидения, мы можем улучшить работу памяти и развить способность запоминать сны. Человек будет вынужден концентрироваться на деталях и линии событий, чтобы их зафиксировать на бумаге. Этот навык поможет фокусироваться на задачах и в реальной жизни, а также разовьет:

долговременную память;

кратковременную память;

способность анализировать и интерпретировать информацию.

Лучше понять свои взаимоотношения с окружающими

Зачастую сны отражают и транслируют подсознательные мысли, чувства и желания. Записывая их, мы можем получить больше информации о самих себе и отношениях с другими людьми.

Развить креативность и творческий потенциал

Во время сна мозг работает иначе, и сновидения иногда транслируют необычные идеи и образы, которые могут стать источником вдохновения для творческих проектов, будь то книга, фильм или картина.

Лучше понять себя

При записи снов можно обнаружить повторяющиеся символы, ситуации и темы. Они могут дать отчетливое понимание внутреннего мира и проблем, с которыми мы сталкиваемся наяву.

Сны могут отражать эмоции, опасения, страхи, желания и другие внутренние процессы. Они позволяют исследовать свое подсознание, получить более глубокое понимание личности и обнаружить чувства, которые могут быть скрыты от нашего внимания в повседневной жизни.

Разобраться с проблемами

Во время сна мозг продолжает работать, и то, что мы видим в сновидениях, может дать подсказки и ответы на многие вопросы. Хорошо известны истории ученого Дмитрия Менделеева, увидевшего во сне таблицу химических элементов, и немецкого химика Фридриха Августа Кекуле, которому формула бензольного кольца открылась также во сне.

Фото Freepik/stockking

Даже если у вас нет таких глобальных проблем, можно не менее эффективно решить личные и насущные вопросы.

Развить интуицию

Запись сновидений помогает развивать интуицию и внимательность к себе. Когда мы записываем сны, то подмечаем детали и образы, которые могут быть неочевидны в суете повседневной жизни, слишком много отвлекающих факторов. Запись сновидений помогает наработать и улучшить интуитивные способности, стать более восприимчивыми.

Избавиться от кошмаров

Очень интересны осознанные сны — это состояние, когда человек понимает, где он находится, и может контролировать свои действия. В этом случае запись и интерпретация снов поможет взять сновидения под контроль и повлиять на них.

Подобными исследованиями занимается ученый Виктор Спурмейкер. По его мнению, осознанные сновидения могут быть основой лечения, направленного на снижение частоты кошмаров.

Фото Freepik/Kireyonok_Yuliya

Полезным опытом будет вести дневник сна. Важно записывать все сразу же после пробуждения, потому что спустя даже несколько минут вы забудете большую часть того, что видели.

Поговорить о снах полезно с человеком посторонним, в идеале психологом. Правильные вопросы извне и взгляд со стороны помогут интерпретировать сны в верном ключе, выявить скрытые эмоциональные состояния, справиться с травмами и сложными переживаниями.

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