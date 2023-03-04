7 причин записывать свои сны
Сновидения — еще одна возможность узнать себя получше. Именно так считают психологи. Сны могут рассказать о нашем внутреннем мире и о том, что происходит вокруг, указать на то, чему мы не привыкли придавать значение, или напомнить, о чем могли случайно забыть. В вопросе, почему следует записывать свои сновидения, разбирались вместе с бизнес-психологом Юлией Керецман и клиническим психологом Дарьей Яушевой.
Сновидения — это электрохимические процессы, происходящие в человеческом мозге. Во время сна он проходит несколько стадий, каждая из которых характеризуется различными уровнями активности.
На этих фактах основывается метод EMDR/ДПДГ (десенсибилизация и переработка движений глаз), созданный Фрэнсин Шапиро. В быструю фазу (REM-фаза) мозг работает достаточно активно несмотря на то, что мы находимся в глубоком сне. Именно в это время мы наблюдаем сновидения, в которых образы, звуки, ощущения и мысли могут быть реалистичными, абсурдными, причудливыми или пугающими.
Фиксировать сновидения бывает очень полезно. Перечитав позже записи, можно проследить свое состояние, определить шаблоны, чтобы проанализировать свою жизнь. Как говорил Фрейд, сны — это королевская дорога к бессознательному.
Одна из теорий, объясняющих происхождение и значение сновидений, принадлежит Зигмунду Фрейду. Специалист считал, что они отражают бессознательные желания и потребности, которые подавляются в повседневной жизни, а также могут указать на скрытые проблемы и конфликты.
Анализ снов — это не вопрос точных наук. Но психология, по сути, наука феноменологическая: знания накапливаются опытным путем и, к сожалению, не все можно объяснить с научной точки зрения.
Есть и другие теории. Например, Джеймс Линдси считает, что сны — это результат обработки информации, полученной в течение дня, с помощью которой можно разобраться в эмоциональных проблемах и переживаниях.
Несмотря на некоторые различия, каждое из этих научных мнений имеет место и явно указывает на необходимость фиксировать свои сновидения. В практике психологов сны, особенно повторяющиеся, — ценный материал, который дает массу полезной информации.
С точки зрения психологии, сны — окошко в подсознание. Они позволяют раскрыть наши тайные желания, опасения и потребности, что крайне важно для понимания личности человека и его внутреннего мира. При умелом подходе сновидения укажут на скрытые эмоциональные проблемы, помогут пробудить креативность и развить интуицию, а также научат понимать себя.
Вот несколько причин, чтобы не игнорировать свои сны и записывать их.
Улучшить концентрацию и память
Записывая свои сновидения, мы можем улучшить работу памяти и развить способность запоминать сны. Человек будет вынужден концентрироваться на деталях и линии событий, чтобы их зафиксировать на бумаге. Этот навык поможет фокусироваться на задачах и в реальной жизни, а также разовьет:
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долговременную память;
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кратковременную память;
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способность анализировать и интерпретировать информацию.
Лучше понять свои взаимоотношения с окружающими
Зачастую сны отражают и транслируют подсознательные мысли, чувства и желания. Записывая их, мы можем получить больше информации о самих себе и отношениях с другими людьми.
Запись снов помогает улучшить эмоциональный интеллект, то есть способность управлять своими эмоциями и понимать эмоции других.
Развить креативность и творческий потенциал
Во время сна мозг работает иначе, и сновидения иногда транслируют необычные идеи и образы, которые могут стать источником вдохновения для творческих проектов, будь то книга, фильм или картина.
Запись сновидений может стимулировать креативное мышление. Ведь когда рассказываем на бумаге о наших снах, мы используем воображение, чтобы описать увиденные образы и сцены.
Лучше понять себя
При записи снов можно обнаружить повторяющиеся символы, ситуации и темы. Они могут дать отчетливое понимание внутреннего мира и проблем, с которыми мы сталкиваемся наяву.
Анализ снов позволяет обнаружить тенденции или повторяющиеся мотивы, которые указывают на явные или скрытые проблемы в реальной жизни.
Сны могут отражать эмоции, опасения, страхи, желания и другие внутренние процессы. Они позволяют исследовать свое подсознание, получить более глубокое понимание личности и обнаружить чувства, которые могут быть скрыты от нашего внимания в повседневной жизни.
Разобраться с проблемами
Во время сна мозг продолжает работать, и то, что мы видим в сновидениях, может дать подсказки и ответы на многие вопросы. Хорошо известны истории ученого Дмитрия Менделеева, увидевшего во сне таблицу химических элементов, и немецкого химика Фридриха Августа Кекуле, которому формула бензольного кольца открылась также во сне.
Даже если у вас нет таких глобальных проблем, можно не менее эффективно решить личные и насущные вопросы.
Запись сновидений помогает не только обнаружить имеющуюся у нас проблему при помощи демонстрации определенных сюжетов, но и увидеть ее с другой стороны и найти неожиданные решения.
Развить интуицию
Запись сновидений помогает развивать интуицию и внимательность к себе. Когда мы записываем сны, то подмечаем детали и образы, которые могут быть неочевидны в суете повседневной жизни, слишком много отвлекающих факторов. Запись сновидений помогает наработать и улучшить интуитивные способности, стать более восприимчивыми.
Избавиться от кошмаров
Очень интересны осознанные сны — это состояние, когда человек понимает, где он находится, и может контролировать свои действия. В этом случае запись и интерпретация снов поможет взять сновидения под контроль и повлиять на них.
Подобными исследованиями занимается ученый Виктор Спурмейкер. По его мнению, осознанные сновидения могут быть основой лечения, направленного на снижение частоты кошмаров.
Полезным опытом будет вести дневник сна. Важно записывать все сразу же после пробуждения, потому что спустя даже несколько минут вы забудете большую часть того, что видели.
Подумайте о том, что может повлиять на интерпретацию сновидения: религиозные убеждения, текущие отношения и прочее. Не ищите информацию, которая подтверждает ваши текущие мысли.
Поговорить о снах полезно с человеком посторонним, в идеале психологом. Правильные вопросы извне и взгляд со стороны помогут интерпретировать сны в верном ключе, выявить скрытые эмоциональные состояния, справиться с травмами и сложными переживаниями.
Если вам приснился кошмар, особенно ценно его записать и освободить свой разум. Позднее можно будет вернуться к нему и проанализировать. Кошмары часто говорят о важном. Записав сон как историю, попробуйте внести в сюжет изменения в позитивном ключе.
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