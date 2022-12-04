Как научиться быстро засыпать? 3 эффективных способа от сомнолога

Зачастую залог хорошего ночного отдыха — дневные привычки.

Бывает, что до утреннего будильника остается все меньше времени, а шансы выспаться становятся все призрачнее с каждой минутой. Что можно предпринять в таком случае, рассказала сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова.

Как помочь себе заснуть

Заснуть за минуту или даже пять, если спать совсем не хочется, невозможно. Здесь бессильна даже наука. Однако способы справиться с обстоятельствами, которые мешают заснуть, все же есть.

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Перестать пытаться уснуть

Если два предыдущих совета не помогли, не нужно продолжать мучаться и ворочаться в постели, пока не придет время вставать. Лучше расслабиться и пойти «от обратного».

Что делать днем, чтобы вечером было легче засыпать

Прибегать к специальным лайфхакам не придется, если вы будете заботиться о своем сне заранее.

Просыпаться в привычное время, даже если заснуть не удавалось очень долго. Лучше чувствовать себя невыспавшимся один день и вечером крепко заснуть, чем отоспаться допоздна, окончательно сломать режим и заработать бессонницу.

Установить четкие границы рабочего дня. Можно договориться с собой и ни при каких обстоятельствах не работать, например, последние три часа перед сном, а последние два — не заниматься никакими делами и обязанностями. Дайте себе время перестроиться с режима активности на режим покоя.

Отказаться от кофеина за восемь часов до сна. Ну или хотя бы за максимально приближенный к этому значению промежуток времени.

Не забывать о физической активности. Здоровая усталость еще никому не помешала уснуть.

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