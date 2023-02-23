Почему зимой хочется спать больше? 7 советов, чтобы высыпаться в холодное время года

Желанию не вылезать из-под одеяла нашлось научное обоснование.

Одно из последних исследований, проведенных немецкими учеными, показало, что зимой человек нуждается в большем времени для сна. Об этом мы решили поговорить со специалистами — сомнологами Софией Черкасовой и Максимом Новиковым.

Как показало исследование группы ученых из Берлина, люди зимой действительно спят дольше. Это утверждение относится в первую очередь к фазе быстрого сна, которая напрямую влияет на циркадные ритмы.

Для наших биологических часов свет, попадающий на сетчатку, сообщает о времени суток и необходимости пробудиться. Поэтому желание поспать подольше обусловлено сокращением светового дня. Противиться ему, конечно, можно, но такой подход, по мнению исследователей, не очень продуктивен — лучше выделить хотя бы один дополнительный час на отдых.

Как проходил эксперимент немецких ученых

В исследовании приняли участие 188 человек. Возраст испытуемых варьировался от 17 до 81 года. Также важно отметить, что все участники имели нарушения сна, ранее обследовались и не принимали никаких лекарственных препаратов, которые могли бы повлиять на качество отдыха.

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Три ночи подряд испытуемые проходили полисомнографию и имели возможность спать столько, сколько им хотелось (хотя некоторые все же попросили определить крайнее время для пробуждения).

К каким выводам пришли исследователи из Берлина

Исходя из полученной информации, ученые сделали вывод о том, что в зависимости от времени года и продолжительности светового дня длительность ночного отдыха также меняется:

зимой люди спали почти на час дольше;

фаза быстрого сна осенью начиналась раньше на 25 минут, чем весной;

длительность фазы быстрого сна зимой была на 30 минут дольше, чем весной.

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Как высыпаться зимой

Количество сна и время пробуждения чаще всего определяются графиком, работой, учебой и прочими факторами. Поэтому немецкие специалисты в качестве решения проблемы предлагают ложиться спать раньше, когда начинает сокращаться световой день. Это, по их мнению, должно компенсировать потребность организма в более длительном отдыхе и помочь ему чувствовать себя лучше.

Второй вывод, который сделали исследователи, — это положительное влияние перехода на зимнее и летнее время с переводом часов. Но, чтобы окончательно убедиться в своих предположениях, ученые намерены продолжить исследование на людях, не имеющих нарушений сна.