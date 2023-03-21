Косметолог объяснила, почему патчи бесполезны от темных кругов под глазами

Косметолог, бьюти-эксперт Анна Славинская специально для «СЭ» рассказала, помогают ли патчи от темных кругов под глазами. «Темные круги под глазами — это недостаток жировой прослойки. Сквозь тонкую кожицу видны потемневшие капилляры, в которых нарушена циркуляция крови. Исключение — генетика. Это не пятна, которые можно убрать как пигментацию. Поэтому патчи не спасут: патч на коже, а синева под ней», — пояснила специалист.

Чтобы попытаться убрать темные круги под глазами, нужно определить их причину. Это могут быть образ жизни (недосып, неправильное питание, стрессы), проблемы со здоровьем (от аллергий до хронических заболеваний), строение лица, резкое похудение и даже генетика. Зачастую это проблема не эстетическая, а медицинская. Поэтому лучше записаться на прием к терапевту, сдать анализы и так далее. «Вы не уберете темные круги под глазами, если не пролечите основное заболевание. Если же дело не в состоянии здоровья и не в образе жизни, придется ограничиться хорошим плотным консилером. Главное, чтобы он не сушил кожу — «гусиные лапки» не в тренде», — резюмировала Анна Славинская.

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