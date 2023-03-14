От кариеса можно поправиться — правда или миф? Отвечает врач
Кариес — ночной кошмар каждого ребенка и одно из самых частых заболеваний в стоматологии. Сколько слез пролито перед бормашиной и шприцем с анестезией! Но кто бы мог подумать, что кариес не только враг зубов, но, возможно, и фигуры.
Связаны ли заболевания зубов и лишний вес? Разобрались со стоматологом Анастасией Белолипецкой.
Связаны ли заболевания зубов и лишний вес
Прямой связи между кариесом и ожирением не установлено. Заболеванию зубов подвержены люди как с избыточным, так и с недостаточным весом. Тем не менее больные зубы и десны влияют на пищевую корзину. Чтобы избежать дискомфорта или боли от пережевывания твердой пищи, мы чаще покупаем полуфабрикаты: например, консервированные овощи вместо их свежих аналогов. А соусы, соль и сахар, которые в избытке присутствуют в консервации, увеличивают калорийность пищи, что в итоге может привести к набору веса.
Бесспорным остается факт, что люди, отдающие предпочтение сахаросодержащим продуктам, страдают от кариеса гораздо чаще, чем придерживающиеся правил здорового питания. Также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет одной из основных причин распространения как кариеса, так и ожирения именно увеличение потребления сахаросодержащих продуктов.
Поэтому ВОЗ рекомендует полное исключение свободных сахаров из рациона детей до двух лет, а затем количество сахара должно составлять не более 5-10% от суточной калорийности потребляемых продуктов.
Что будет, если не следить за здоровьем зубов
Несвоевременное лечение кариеса может приводить к возникновению воспалительных осложнений со стороны пульпы (соединительная ткань, заполняющая полость зуба) и другим серьезным проблемам.
Возникает хроническое воспаление
Воспаление — важная связующая нить между заболеваниями полости рта и набором веса. Воспалительные белки не что иное, как видимый ответ иммунной системы на инфекцию. При длительном, хроническом воспалении, как при болезни зубов и десен, тело высвобождает гораздо больше воспалительных белков.
Изменяется гормональный фон
Большое количество воспалительных белков влияет на работу некоторых гормонов. Например, угнетает деятельность лептина — гормона, отвечающего за чувство насыщения. Он помогает организму регулировать энергетический обмен и поддержание веса.
Возникает хроническая усталость
Воспаление также может способствовать хронической усталости, из-за чего нам сложнее мотивировать себя заниматься спортом. Для борьбы с инфекцией постоянно требуются ресурсы организма.
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