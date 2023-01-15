Как правильно и чем полоскать горло при простуде? 7 домашних рецептов от врача и 2 проверенных лекарства

Список не ограничивается лишь водой с солью, хотя и это рабочий метод.

Средства от простуды почти так же стары, как и само заболевание. Естественные симптомы, сопровождающие почти любую простуду, — это насморк, кашель, воспаление и боль в горле. Остановимся на последнем.

Полоскание горла теплой водой с солью, пищевой содой, уксусом, ромашкой или арникой — отличные домашние средства для облегчения боли. Такие растворы обладают бактерицидным, противомикробным и дезинфицирующим действием, способствуют устранению микроорганизмов, способных усугубить воспаление.

Полоскание горла при простуде помогает дополнить назначенное врачом лечение, но не является единственным терапевтическим средством.

Рассказываем о семи растворах для полоскания, которые можно сделать дома, проверенном лекарстве и о том, как долго нужно полоскать горло.

Чем можно полоскать горло

Теплая вода + соль и/или сода

Соль и сода с незапамятных времен обладали целебными, дезинфицирующими и бактерицидными свойствами, имеют мощные обеззараживающие свойства. Именно поэтому натрий был фундаментальной добавкой для сохранения некоторых свежих продуктов, таких как рыба, мясо и даже овощи. А бикарбонат — мощнейшим антисептиком.

Цель полоскания солью и содой — механическая очистка глотки и миндалин от патогенных микроорганизмов, гноя, отмерших клеток эпителия и слизи. Помимо этого, соль притягивает лишнюю жидкость из тканей ротоглотки, уменьшая отек и боль. И соль, и сода уменьшают жжение, ускоряют выздоровление благодаря вышеупомянутым свойствам, а также уменьшают последующее воспаление.

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Рецепт:

1 ст. л. соли или соды;

1 стакан теплой воды.

Пропорции важно соблюдать. Концентрация соли свыше 10% может повредить слизистую, особенно если кристаллы не растворяются. Они провоцируют боли в горле и царапают эпителий.

Ромашковый чай

Ромашка обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Она помогает бороться с инфекциями, а также смягчает и обволакивает раздраженное горло. Полоскание ромашкой уменьшает отек и покраснение, помогает смазывать горло, а содержание антиоксидантов способствует восстановлению тканей.

Рецепт:

2 ч. л. листьев и цветков ромашки;

1 стакан кипятка.

Настой корня солодки

Чай из солодки или с добавлением ее настоя обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами, что помогает облегчить боль в горле. Полоскание солодкой облегчает сухой кашель, что, в свою очередь, полезно для раздраженного горла. Единственное ограничение при проглатывании — высокое давление. Солодка способна расширять сосуды.

Настой куркумы и зеленый чай

Полоскание горла чаем или напитком с куркумой или концентратом зеленого чая облегчает боль в горле. Это связано с его противовоспалительными, антисептическими и антиоксидантными свойствами, которые помогают уменьшить раздражение и облегчить дискомфорт.

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Яблочный уксус

В процессе ферментации яблочный сок образует уксусную кислоту, которая помогает укротить инфекции, предотвращая рост вредных видов бактерий. Но важно иметь в виду, что уксус также вызывает дисбаланс микробиома полости рта, а его чрезмерное употребление может способствовать возникновению кариеса.

Рецепт:

4 ст. л. уксуса;

1 стакан воды.

Мятный чай

Перечная мята — это лекарственное растение, содержащее ментол, вещество с противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами, которое успокаивает боль в горле, а также помогает в лечении инфекции.

Рецепт:

1 ст. л. листьев;

1 стакан кипятка.

Чай с арникой

Содержащееся в арнике вещество фарадиол обладает рассасывающим действием, поэтому настой с арникой можно применять для полоскания горла, особенно при наличии слизи и воспаления.

Рецепт:

1 ч. л. сушеных листьев арники;

1 стакан кипятка.

Как правильно и сколько нужно полоскать горло

Заваривая любой напиток, настой или просто добавляя в воду гранулы соли или соды, важно убедиться, что кристаллы полностью растворились, а в настоях нет листьев или густого осадка от них и ягод. Все это может дополнительно раздражать слизистую горла и вместо положительного эффекта вызвать ухудшение симптомов.

Любой настой и напиток стоит использовать после еды — как дополнительное антисептические средство, не менее двух раз в день.

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Полоскать горло нужно 30-60 секунд. Все перечисленные травы и напитки рекомендовано полностью выплевывать, но если вы случайно проглотили небольшое количество, ничего страшного не случится. Аккуратнее всего нужно быть с растворами уксуса.

Каким лекарством можно полоскать горло

Если под рукой нет ничего натурального и вы приверженцы лекарств, подойдет раствор хлоргексидина или мирамистина. Особенно для подавления патогенных бактерий. Но эти препараты имеют свойства подсушивать слизистые, поэтому увлекаться ими не стоит, так же как и проглатывать.

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