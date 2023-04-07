Как понять, что не хватает витамина B? 3 признака от врача
Витамины играют важную роль в работе организма, поэтому необходимо знать, за что отвечают те или иные полезные элементы. Например, от уровня витаминов группы В зависит состояние нервной системы, а также качество кожи и волос. Врач-терапевт Лариса Пенькова рассказала, как отражается дефицит витаминов группы В на здоровье и какие продукты помогают его восполнить.
Значение витамина B
В конце XIX — начале XX веков независимо друг от друга ученые Эйхман и Функ открыли группу веществ, нехватка которых вызывает болезнь «бери-бери» (отрицательно воздействует на сердечно-сосудистую систему, проявляется отеками, одышкой и слабостью). Эти вещества оказались витаминами группы В. Со временем ученые пришли к выводу, что эти элементы ведут колоссальную работу в человеческом теле:
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участвуют в обмене веществ;
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оказывают значительное влияние на работу сердечно-сосудистой и нервной систем;
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отвечают за состояние кожи;
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нормализуют работу кишечника;
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защищают от стресса и депрессии;
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принимают непосредственное участие в работе мышц и росте клеток;
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стимулируют иммунитет.
Метаболизм, работа мозга и нервной системы, старение — во всех этих процессах участвуют витамины группы В. А их дефицит вызывает бессонницу, снижение иммунитета и памяти, различные неврологические нарушения.
К сожалению, самостоятельно организм не может синтезировать витамины группы В, поэтому требуется ежедневно включать в рацион продукты, богатые ими, и при необходимости принимать дополнительно витаминные комплексы.
Из пищи витамины группы В можно получить, вводя в рацион жирную морскую рыбу, нежирное мясо, пророщенные зерна, бобовые, гречку, картофель, шпинат, орехи, авокадо и другие фрукты и овощи.
Симптомы дефицита витаминов группы В
Нестабильность нервной системы
О том, что организму не хватает витамина В3, говорят:
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внезапно появившаяся бессонница, не связанная со стрессовыми ситуациями;
-
резкие перепады настроения, вспыльчивость;
-
снижение памяти;
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головные боли и повышенная утомляемость.
Восполнить нехватку витамина В3 помогут такие продукты, как печень, яйца, гречка и бобовые.
Проблемы с работой желудочно-кишечного тракта
При дефиците витамина В6:
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возникают тошнота и диарея;
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появляются жалобы на отсутствие аппетита;
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обостряются хронические заболевания желудка и печени;
Без витамина В6 в организме не будет происходить синтез нейромедиаторов, которые принимают непосредственное участие в работе мозга и сердца, а также регулируют артериальное давление.
Восполнить недостаток этого элемента можно, введя в рацион батат, шпинат, орехи, гранаты и цитрусовые.
Проблемы с кожей и волосами
Витамины группы В играют важную роль для красоты кожи и волос. Например, В3 и В5 отвечают за увлажнение кожи и разглаживание мелких морщинок. В2 влияет на состояние волос и ногтей и помогает справиться с трещинками в уголках рта. В6 регулирует работу сальных желез, его часто добавляют в средства для ухода за волосами, чтобы нормализовать жирность кожи головы. А витамины В1 и В9 обеспечивают волосам рост и блеск.
Поэтому при дефиците этих витаминов часто выпадают волосы, а также могут возникнуть проблемы с кожей:
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дерматиты, кожа становится сухой и воспаленной;
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гиперпигментация;
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акне.
В натуральных продуктах эти витамины можно найти, если употреблять сыр, много зелени, нежирного мяса и овощей.
Также дефицит витаминов группы В может проявляться в виде:
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светобоязни;
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мышечной слабости;
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проблемах с координацией движений;
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нарушении сумеречного зрения;
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хрупкости костей.
Если вас беспокоят какие-либо из приведенных выше симптомов, необходимо обратиться к врачу, чтобы пройти обследование и получить рекомендации по устранению дефицита витаминов группы В. Возможно, достаточно будет скорректировать диету. А если витамины плохо усваиваются или их недостаток критический, специалист может назначить лекарственные витаминные комплексы.
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