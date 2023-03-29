Косметолог объяснила, как подтянуть кожу после 40 лет

В издании «Кубанские новости» поделились рекомендациями косметолога Ларисы Антоновой, которые помогут вернуть цветущий вид и четко очерченный овал лицу. «После 40 лет у большинства женщин (особенно, которые не следят за своим питанием и фигурой) меняется овал лица, намечается второй подбородок и другие изменения кожи. Эффективно бороться с такими последствиями можно лишь при помощи комплексных методов», — пояснила специалист. По ее словам, никакие крема не смогут повернуть время вспять. Работа должна быть комплексной, планомерной, не стоит ждать мгновенного результата.

Первое, с чего порекомендовала начать Лариса Антонова — изменить питание. Затем подключить массаж лица (самостоятельно или у специалиста). И лишь после этих двух пунктов переходить к салонным уходовым процедурам. «Полезными будут такие процедуры как мезотерапия, пилинг, массаж, инъекционный лифтинг. С их помощью можно подтянуть овал лица, уменьшить морщины, «стереть» пятна и приподнять уголки глаз и рта. Только после комплексной работы лицо приобретет молодые черты, а кожа — естественное сияние», — подытожила косметолог.

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