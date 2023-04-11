Почему снятся кошмары и как от них избавиться

Сложно переоценить важность качественного сна для здоровья и самочувствия. Тем неприятнее, когда вместо восстановления сил человек сталкивается с тревожными переживаниями, а безмятежный сон превращается в просмотр фильма ужасов. Нарушения сна — первый индикатор неполадок в организме или психике. Вместе с психологом Еленой Ожерельевой разбираемся в причинах кошмарных сновидений у взрослых и детей и делимся простыми способами уменьшить риск неприятного явления.

Какими бывают кошмарные сновидения

В целом можно выделить два вида неприятных снов. Первый — это сон, после которого человек пробуждается от яркого эмоционального переживания. Такой сон может иметь угрожающий, расстраивающий, неприятный или причудливый сюжет. После пробуждения от этого вида кошмарного сна очень тяжело снова уснуть. Не всегда, но часто кошмары снятся во второй половине ночи, когда происходит фаза быстрого сна. В этой фазе глазные яблоки очень быстро вращаются.

Второй вид кошмара — просто плохой, неприятный сон. От первого отличается тем, что эмоциональные переживания во сне не такие яркие, человек может умеренно пугаться, тревожиться, но не просыпается.

Причины кошмаров у взрослых

У ученых нет единого объяснения, почему снятся кошмары. Из основных причин выделяют физиологические и психологические.

Вот несколько причин из первого списка.

Употребление психоактивных и психотропных веществ. Некоторые медикаменты убирают фазу быстрого сна, и после отказа от них начинают сниться кошмары. К психоактивным веществам также относятся энергетики, алкоголь и наркотики.

Употребление тяжелой для желудка пищи.

Апноэ. Ученые выделили взаимосвязь между нарушением дыхания и количеством кошмаров.

Истощение организма. Если человек длительное время находится в перенапряжении, у него накапливается недосып и, как следствие, повышается риск учащения или возникновения кошмарных сновидений.

Нарушения режима дня. Им подвержены люди, которые работают в ночную смену или по суточному графику.

А к психологическим причинам относятся следующие.

Психические расстройства. Например, депрессия, биполярное аффективное расстройство, тревожно-депрессивное расстройство, шизофрения.

Непереработанная психотравма. Психика пытается донести через кошмары, что какая-то травма недоработана, какая-то информация не осмыслена.

Хронический и острый стресс.

Причины кошмаров у детей

У детей подвижная психика, им сложнее перерабатывать информацию, и кошмар становится одним из способов это сделать. Любопытно, что детям кошмары снятся чаще, чем взрослым, особенно в период с 3 до 6 лет, когда у них появляются реальные страхи — например, темноты или собак. К ним могут добавляться и страхи воображаемые — например, монстров.

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Пугающие сновидения у детей — это в первую очередь индикатор обстановки в семье. Сильное влияние оказывают стрессовые ситуации — частые ссоры родителей или обстановка в детском саду.

Как бороться с кошмарами у детей

Если детям начали сниться кошмарные сны и явление стало повторяться часто, помогут несложные рекомендации.

Соблюдение режима сна и бодрствования. Вставать и ложиться следует в одно и то же время, в том числе на выходных.

Ритуалы перед сном. Чтение сказок, купание, объятия, сон с любимой игрушкой, которая станет «защитником».

Расслабление. Например, дыхательные и успокаивающие гимнастики.

Ночники и доступность взрослых. Следует оставлять дверь в детскую приоткрытой, чтобы ребенок мог позвать родителей или прийти к ним. Если это произошло, важно проговорить случившееся и помочь ребенку снова уснуть. Реакция взрослого должна быть максимально спокойной: родитель должен объяснить, что это нормально. Это помогает ребенку, снижает эмоциональную силу переживания, ему становится легче с ним справиться.

Исключение просмотра пугающих фильмов и сериалов перед сном.

Как снизить риск кошмаров у взрослых

Рекомендации для взрослых не сильно отличаются от советов детям. Чтобы уменьшить вероятность неприятных сновидений, необходимо:

Установить режим отхода ко сну и подъема. Это должно происходить в одно и то же время, даже когда есть желание нарушить режим и отоспаться в выходные.

Исключить физическую нагрузку за 3-4 часа до сна. По возможности заниматься вечером спокойными делами.

Не пользоваться гаджетами за 1-2 часа до сна.

Использовать кровать только по прямому назначению. Кровать — это не место для приема пищи, чтения или просмотра видео.

Исключить употребление алкоголя, никотина, кофеина.

Внедрить релаксирующие практики. Например, дыхательную гимнастику, медитацию, мышечную релаксацию Джекобсона — это активное напряжение и расслабление различных групп мышц, которое помогает расслабить тело и психику.

Проветрить спальню.

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