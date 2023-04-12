Не делайте эти 5 ошибок, если хотите здоровую спину

С ощущением дискомфорта в спине сталкивались многие. Но хотя боли в спине — явление распространенное, не значит, что это норма. Разбираемся вместе с врачом-неврологом Юрием Андрусовым, почему болит спина и как сделать так, чтобы неприятные ощущения не стали хроническими.

Почему болит спина

Вот несколько распространенных причин, которые могут вызывать неприятные ощущения в спине.

Травмы, такие как переломы, ушибы, растяжения. Последствия старых травм.

Неправильная осанка и неудобная поза во сне или при длительной неподвижной работе могут приводить к спазмам в спине.

Перенапряжение и стресс.

Болезни внутренних органов, например камни в почках и даже инфаркт.

Заболевания позвоночника и суставов, такие как остеохондроз, межпозвонковые грыжи, спондиллит, артрит, могут быть вызваны старением и изнашиванием суставов (например, при физически тяжелой работе). Причиной могут быть и врожденные факторы.

Чего нельзя делать, если хотите здоровую спину

Избежать болей в спине помогут следующие простые советы.

Не сутультесь

Следите за осанкой. Выпрямитесь и вытяните спину. Если у вас сидячая работа — обустройте рабочее место так, чтобы можно было сидеть ровно и комфортно. Также важно и освещение: если оно недостаточное, человек инстинктивно нагибается, чтобы лучше видеть то, над чем работает.

Не сидите без движения

Чередуйте покой и движение. Сидите весь день? Ставьте таймер и время от времени вставайте, ходите по комнате. Можно сделать пару простых упражнений, чтобы размяться, например приседания.

Не спите на плохом матрасе

Позаботьтесь о спальном месте. С возрастом все важнее становится, чтобы кровать была удобной, матрас — подходящей жесткости и высоты. Также важна правильная подушка. О том, как выбрать матрас, мы подробно рассказали в этой статье. А здесь можно узнать, как выбрать подушку.

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Не поднимайте тяжести

А если выбора нет и нужно поднимать или нести что-то тяжелое — делайте это правильно. Лучше не нагибаться за грузом, а согнуть колени и присесть, оставив спину прямой. Если несете сумки, желательно распределить вес поровну между руками. А еще лучше использовать «правильный» рюкзак с хорошим распределением нагрузки (не зря опытные походники носят тяжести именно в них). Если у вас уже есть проблемы со спиной, не стесняйтесь отказаться поднимать тяжести. Героизм в таком случае может дорого обойтись.

Не набирайте лишний вес

Следите за своим питанием. Лишний вес перегружает позвоночник и суставы и может стать причиной болей в спине или усугубить неприятные ощущения.

Что делать, если спина уже болит

Если боль в спине беспокоит длительное время или неприятные ощущения очень интенсивные, нужно обратиться к врачу и пройти обследование. Иногда это может быть симптомом серьезного заболевания.

Для профилактики и лечения боли в спине также подойдут следующие рекомендации.

Займитесь плаванием

Плавание полезно и для позвоночника, и для мышц спины. Кстати, упражнения в воде особенно показаны при большом весе и больных суставах. Запишитесь в бассейн или ходите плавать в естественных водоемах, если они есть рядом. Но важно учитывать, что плавая «по-собачьи», задрав голову из воды, вы скорее добьетесь отрицательного результата. Для расслабления поможет плавание кролем на спине.

Альтернативы плаванию — пилатес, легкая йога или лечебная физкультура.

Запишитесь на массаж

Многие считают, что любой массаж поможет при болях в спине, но это не так. Простой расслабляющий массаж полезен здоровому человеку, чтобы снять напряжение мышц, а также зарядиться положительными эмоциями. Но если проблемы со спиной уже есть, необходим лечебный массаж, который назначает врач после обследования. Такой массаж выполняется специалистом со средним или высшим медобразованием в поликлинике или частной клинике. К первому попавшемуся массажисту идти не стоит, ведь некачественный массаж может навредить.

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Займитесь спортом

Физическая активность полезна для спины и здоровья в целом, но необходимо помнить о технике безопасности. Не надо пытаться осилить марафон без подготовки. Если вы впервые пришли в спортзал, лучше обратиться к тренеру, чтобы он подобрал вам подходящую нагрузку. Обязательно перед каждой тренировкой разогреваться (сделать несколько простых упражнений для разминки).

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