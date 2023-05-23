Что такое селфхарм? Как понять, что близким нужна помощь, рассказала психолог

Селфхарм можно воспринимать как молчаливый крик о помощи, который нужно увидеть, рассмотреть и откликнуться. Как это сделать правильно, рассказала психолог Юлия Керецман.

Что такое селфхарм

Понятие селфхарм пришло из английского (self-harm), что означает повреждения, которые человек наносит себе намеренно. Однако это не связано с попытками самоубийства. Это могут быть:

порезы;

ожоги;

ушибы;

удары и прочие способы причинения себе физического вреда.

Кто чаще всего подвержен селфхарму

Склонность к самоповреждению встречается у людей разного пола, возраста и социального статуса. Но более подвержены селфхарму:

подростки и молодые люди;

люди с психическими расстройствами (включая депрессию, тревожные расстройства, расстройства личности, посттравматический стрессовый синдром и расстройства пищевого поведения);

люди, страдающие от одиночества;

люди, пережившие травмирующие события (физическое, сексуальное, домашнее насилие, потеря близкого человека).

Причины у селфхарма разнообразны. Он может возникнуть практически у любого под воздействием того или иного стрессового обстоятельства.

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Почему возникает селфхарм

Самоповреждение может иметь различные причины и быть связанным со многими факторами. Чаще всего к нему толкает:

эмоциональная боль в сочетании с неспособностью выражать эмоции как способ освободиться от этих чувств или привлечь внимание к своей боли;

стресс и эмоциональное напряжение (физическая боль может временно отвлечь от психологической);

чувство вины (селфхарм как форма наказания, самобичевания);

внутренняя пустота (как способ отвлечься от нее).

Как помочь людям с признаками селфхарма

Если вы заметили склонность к селфхарму у своих близких — не осуждайте их. Самоповреждения часто связаны с эмоциональной болью, и негативная реакция только усугубит ситуацию. Поговорите откровенно, выразите заботу и понимание, предложите поддержку.

Если вы не уверены, что способны помочь близкому человеку самостоятельно или ситуация выходит из-под контроля, обратитесь за поддержкой к профессионалам в области психического здоровья.

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Как самостоятельно справиться с селфхармом

Справиться с селфхармом достаточно сложно, ведь не каждый способен признать проблему. Из доступных способов попробуйте:

не допускать стресса или постараться снизить его;

обратить внимание на другие способы борьбы со стрессом (йога, рисование, пение, музыка, отдых на природе и прочее);

придерживаться здорового образа жизни (занимайтесь спортом, отдыхайте, высыпайтесь и ложитесь вовремя спать, правильно питайтесь);

К важным моментам относится создание безопасной среды вокруг:

уберите из дома предметы, которые можно использовать для самоповреждения;

окружите себя вещами, помогающими успокоиться или отвлечься (любимые книги, предметы, которые вызывают позитивные эмоции).

Окружающие могут не догадываться о ваших проблемах, не бойтесь обратиться за поддержкой к близким. А также не стоит отказываться от профессиональной помощи специалистов: селфхарм — серьезная проблема, справиться с которой самостоятельно удается немногим.

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