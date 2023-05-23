Что такое селфхарм? Как понять, что близким нужна помощь, рассказала психолог
Селфхарм можно воспринимать как молчаливый крик о помощи, который нужно увидеть, рассмотреть и откликнуться. Как это сделать правильно, рассказала психолог Юлия Керецман.
Что такое селфхарм
Понятие селфхарм пришло из английского (self-harm), что означает повреждения, которые человек наносит себе намеренно. Однако это не связано с попытками самоубийства. Это могут быть:
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порезы;
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ожоги;
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ушибы;
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удары и прочие способы причинения себе физического вреда.
Кто чаще всего подвержен селфхарму
Склонность к самоповреждению встречается у людей разного пола, возраста и социального статуса. Но более подвержены селфхарму:
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подростки и молодые люди;
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люди с психическими расстройствами (включая депрессию, тревожные расстройства, расстройства личности, посттравматический стрессовый синдром и расстройства пищевого поведения);
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люди, страдающие от одиночества;
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люди, пережившие травмирующие события (физическое, сексуальное, домашнее насилие, потеря близкого человека).
Причины у селфхарма разнообразны. Он может возникнуть практически у любого под воздействием того или иного стрессового обстоятельства.
Почему возникает селфхарм
Самоповреждение может иметь различные причины и быть связанным со многими факторами. Чаще всего к нему толкает:
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эмоциональная боль в сочетании с неспособностью выражать эмоции как способ освободиться от этих чувств или привлечь внимание к своей боли;
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стресс и эмоциональное напряжение (физическая боль может временно отвлечь от психологической);
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чувство вины (селфхарм как форма наказания, самобичевания);
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внутренняя пустота (как способ отвлечься от нее).
Важно отметить, что самоповреждение не относится к здоровым или эффективным способам решения проблем и избавления от эмоциональной боли. Оно лишь временно облегчает психологическое состояние, но не решает ее причин. В этом случае крайне важна профессиональная помощь.
Как помочь людям с признаками селфхарма
Если вы заметили склонность к селфхарму у своих близких — не осуждайте их. Самоповреждения часто связаны с эмоциональной болью, и негативная реакция только усугубит ситуацию. Поговорите откровенно, выразите заботу и понимание, предложите поддержку.
Помогите близкому найти другие способы справляться с эмоциональной болью или стрессом. Например, посоветуйте занятия спортом, медитации, творческую деятельность, ведение дневника, практики позитивного самоутверждения или дыхательные упражнения.
Если вы не уверены, что способны помочь близкому человеку самостоятельно или ситуация выходит из-под контроля, обратитесь за поддержкой к профессионалам в области психического здоровья.
Как самостоятельно справиться с селфхармом
Справиться с селфхармом достаточно сложно, ведь не каждый способен признать проблему. Из доступных способов попробуйте:
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не допускать стресса или постараться снизить его;
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обратить внимание на другие способы борьбы со стрессом (йога, рисование, пение, музыка, отдых на природе и прочее);
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придерживаться здорового образа жизни (занимайтесь спортом, отдыхайте, высыпайтесь и ложитесь вовремя спать, правильно питайтесь);
Практикуйте позитивные утверждения. Например, повторяйте себе фразы, которые напоминают о вашей ценности, силе и способностях. В идеале — выпишите все свои положительные качества и достижения в блокнот и регулярно пополняйте его. Это поможет чувствовать себя более уверенно и позитивно, осознавать свою ценность.
К важным моментам относится создание безопасной среды вокруг:
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уберите из дома предметы, которые можно использовать для самоповреждения;
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окружите себя вещами, помогающими успокоиться или отвлечься (любимые книги, предметы, которые вызывают позитивные эмоции).
Окружающие могут не догадываться о ваших проблемах, не бойтесь обратиться за поддержкой к близким. А также не стоит отказываться от профессиональной помощи специалистов: селфхарм — серьезная проблема, справиться с которой самостоятельно удается немногим.
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