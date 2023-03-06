Как часто нужно вытирать пыль дома? Отвечает иммунолог
Чтобы иметь крепкое здоровье и хороший иммунитет, убираться нужно вовремя и правильно. Поговорили о том, как часто необходимо протирать пыль, с врачом-аллергологом, иммунологом Натальей Перовой и руководителем клининговой компании Кристиной Полонской.
Чем опасна домашняя пыль
Пыль состоит из твердых и очень мелких частиц, имеющих органическое и минеральное происхождение. В ней также могут содержаться клещи.
Чрезмерный контакт кожи и слизистых оболочек с пылью может приводить к затруднению дыхания, провоцировать возникновение и обострение аллергии. К проявлениям аллергических реакций относятся:
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чихание и ринит;
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слезотечение, зуд и ощущение песка в глазах;
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пятнистые высыпания на коже;
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приступы бронхиальной астмы (удушье, кашель, нехватка воздуха).
Как часто нужно проводить влажную уборку
Делать это рекомендуется ежедневно. Влажной тряпкой необходимо протереть поверхности, на которые оседает пыль (шкафы, полки, столы, тумбы, телевизор и прочее). Особенно следует уделить внимание местам, расположенным вблизи окон и входной двери.
Помимо ежедневной уборки от пыли раз в неделю рекомендуется проводить уборку с дезинфицирующими средствами. Каждый день этого делать не надо, поскольку чрезмерный контакт с химическими средствами может ослабить защитные функции организма.
Как протирать пыль правильно
Уборку следует начинать с высоких поверхностей, постепенно продвигаясь вниз, чтобы избежать оседания пыли на чистые участки.
Чтобы уменьшить количество пыли, можно использовать тряпочку из шерсти — она притянет к себе все мелкие частицы. Из средств обработки подойдут:
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антистатики — с их помощью можно убрать не только пыль, но и следы пальцев и других загрязнений с бытовой техники и электроприборов;
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полироль (в виде пасты, крема или спрея) — очистит и защитит от пыли твердые поверхности, включая мебель.
«Особенное внимание нужно уделить коврам и мягкой мебели, так как частицы, забившиеся в ворс, снова поднимаются в воздух. Важно пылесосить их или вытряхивать хотя бы раз в неделю.
Нужно не забывать протирать пыль в труднодоступных углах и под кроватью, предварительно проведя сухую уборку. В этом помогут современные насадки для пылесоса и швабры с гибкой ручкой.
Кстати, может ли уборка заменить тренировку, разбираемся в статье по ссылке ниже.
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