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Сегодня, 18:20

Врач Сурненкова рассказала, как будильник поможет восстановить испорченный сон

Алина Савинова
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Врач Татьяна Сурненкова рассказала о негативном влиянии смартфона на сон.

«Во-первых, яркий свет экрана блокирует выработку гормона сна — мелатонина. Это происходит даже при включенном ночном режиме и фильтрах. В результате из-за света экрана ухудшаются засыпание и пробуждение. Кроме того, есть две фазы сна — медленноволновый и с быстрыми движениями глаз. Они важны для восстановления сил, регулирования настроения и закрепления воспоминаний. А синий цвет экрана блокирует эти фазы. Для тех, кто проводит со смартфоном от 31 до 45 минут перед сном, риск плохого качества сна возрастает более чем в три раза, более 60 минут — возникает семикратный риск плохого сна. В-третьих, смартфоны вызывают эмоциональное возбуждение, что влияет на засыпание. А входящие уведомления среди ночи вызывают микроактивации головного мозга, делая сон более поверхностным», — приводит «Life.ru» слова Сурненковой.

Также врач дала советы, как восстановить сон.

«Например, следует держать телефон подальше от спальни, чтобы не было соблазна заглянуть в него перед сном или ночью. Еще стоит купить настоящий будильник, а не использовать его на смартфоне. Также на ночь рекомендуется заняться чем-то спокойным и расслабляющим: почитать книгу или принять теплую ванну. Вместе с тем стоит уменьшить использование смартфона днем. Чтобы помочь себе в таком нелегком деле, можно перевести телефон в режим оттенков серого — это сделает его менее привлекательным», — добавила она.

Источник: https://life.ru/p/1555685
Здоровье
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