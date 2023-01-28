Врач рассказала, как предотвратить выпадение волос

Врач Елена Титаренко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что лучше предупредить проблему выпадения волос, чем потом искать ее решение. Если нет той или иной патологии, то на помощь придут несколько проверенных способов. Один из них — массаж головы, выполнять который можно дома самостоятельно, даже во время мытья. Кому-то может подойти смена имиджа, поскольку длинные волосы требуют большего ухода, чаще выпадают и травмируются. Также будет полезно отказаться от средств, придающих объем, и более тщательно выбирать шампунь. Правильный выбор шампуня действительно способен предотвратить выпадение волос. Что касается медикаментозных средств, их можно принимать только по назначению врача.

Как определить, что проблема выпадения волос уже наметилась, что с этим делать, можно ли укрепить волосы с помощью питания, читайте в полной версии материала в«СЭ».