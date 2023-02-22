Врач рассказал, как высокий уровень стресса может повлиять на пищеварение
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков специально для «СЭ» рассказал, что высокий уровень стресса способен спровоцировать желудок вырабатывать больше кислоты. Это приводит к урчанию и негативно влияет на кишечник. «Сегодня уже не секрет, что связь кишечника и мозга более серьезная, чем раньше могли это представить. Синдром раздраженного кишечника может возникать на почве стрессов и нервных срывов», — предостерег Рустем Садыков. По словам специалиста, такое состояние, сопровождающееся болями в животе, расстройством или запором может стать постоянным.
Из-за чего еще может возникнут урчание и дискомфорт в животе, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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