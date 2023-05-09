Врач предупредил, какой признак говорит о сердечной недостаточности

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с порталом «Москва-24» рассказал, что о сердечной недостаточности могут говорить отеки ног. «При сердечной недостаточности могут быть большие проблемы с организмом, в том числе и отек ног. Он возникает из-за того, что насосная функция сердца страдает, оно плохо перекачивает кровь», — пояснил специалист.

Также отеки ног могут сигнализировать о варикозном расширении вен нижних конечностей, при котором кровь плохо поднимается и застаивается. «Плазма крови выходит из кровеносного русла, происходит пропитывание тканей и возникают отеки», — рассказал Андрей Кондрахин. Иногда причиной отеков могут быть некоторые лекарства, например, кардиологические препараты, подытожил врач.

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