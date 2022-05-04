Врач перечислил основные причины больной шеи

Врач-невролог и мануальный терапевт Олег Колесников рассказал о том, как распознать проблемы в шейном отделе. По его словам, головные боли и проблемы с концентрацией или фокусировкой зрения могут говорить о спазмах в шейных мышцах.

«Сегодня люди мало двигаются в быту и особенно на работе, в результате возникают проблемы с мышцами. Если мышца долгое время находится в статичном положении, то организм не понимает, что она работает. Однако физическая работа происходит. Из-за этого тело не может в нужной мере расслабить шею и спину», — приводит слова Колесникова «Вечерняя Москва».

У некоторых пациентов наблюдаются также боли в шее, спине, в затылке и за глазными яблоками. Иногда боли из-за проблем с шеей могут происходить во лбу и в висках, наблюдаются головокружение, плохое самочувствие и вялость.

По словам Колесникова, стоит вести активный образ жизни.