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Сегодня, 17:45

Врач объяснил, из-за чего появляется шишка на большом пальце ноги

Ольга Стрельникова
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Фото shironosov/istockphoto

Кандидат медицинских наук, врач — травматолог-ортопед Александр Карандин специально для «СЭ» рассказал о причинах, которые могут привести к появлению шишки на большом пальце ноги или, говоря научным языком, вальгусному отклонению первого пальца стопы. «Чаще всего это не новообразование, а деформация, при которой большой палец и первая плюсневая кость меняют свое положение и начинают формировать неровности. Происходит это из-за множества причин, главная из которых — гипотрофия, или слабость мышц стопы, вследствие чего кости не могут сохранить комфортное положение», — пояснил эксперт. Гипотрофия возникает из-за постоянного ношения обуви, в которой полноценная работа мышц стопы невозможна.

По словам Александра Карандина, факторами, способствующими развитию «шишки» также могут быть ношение узкой обуви, наследственность, беременность, менопауза и особенности строения суставов. Подобная проблема не зависит от пола, хотя значительно чаще встречается у женщин. «Поскольку патология развивается в течение многих лет, она сопровождается деформацией костей, избавиться от которой, накачав мышцы, как правило не удается. Но современные хирургические техники позволяют исправить оси стопы и вернуть комфорт», — резюмировал врач.

Ранее мы рассказывали, с чем может быть связана боль в колене.

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