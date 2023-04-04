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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 15:31

Врач предупредил о скорой пандемии кори

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов заявил, что мир довольно скоро ожидает пандемия кори.

«Эта эпидемия будет раскручиваться, поверьте, мы сейчас в начале пути. Однозначно. Корь будет повсюду. Маховик уже запущен. Формируется прослойка неиммунных к кори лиц среди отказников, не получающих плановых прививок в установленные сроки. Попадание вируса кори в среду не защищенных против этой инфекции лиц и приводит к возникновению вспышек заболевания. Допустим, если я живу на первом этаже и заболел корью, а на втором этаже живет человек без иммунитета, без антител против возбудителя кори, то он заболеет корью из-за меня на втором этаже. Практически 100-процентная контагиозность. Уникальная инфекция. «Спасибо» антивакцинальщикам. На Западе направленная против вакцинации пропаганда в основном зиждется на принципе свободы выбора: пусть ребенок вырастет и сам решит, прививаться ему или нет. Отлично, молодцы! Чего таким образом мы добились за многие десятилетия: процент вакцинированных стал уменьшаться и уменьшаться. Единственная уважительная причина не вакцинироваться — противопоказания. Во всех остальных случаях хочешь не прививаться — иди и живи в лесу», — приводит слова Ершова Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1569840
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