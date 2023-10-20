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Сегодня, 17:45

Врач назвала причину гормональных сбоев у подростков

Мария Маковей
Автор
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О важных аспектах здорового рациона эксклюзивно для «СЭ» рассказала нутрициолог, врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Стасюк.

«Неправильное питание приводит к нарушению обмена веществ и как следствие к ожирению. Но не только увлечение фастфудом и жирной едой может стать причиной гормонального дисбаланса. Жесткие диеты, веганство нередко становятся причиной истощения. В этом случае из-за недостатка питательных веществ может нарушиться менструальный цикл, вплоть до аменореи», — отмечает специалист.

Врач советует питаться полноценно, есть как можно больше сезонных овощей и фруктов, ограничить потребление рафинированных продуктов: сахара, растительного масла, пшеничной муки, очищенного белого риса.

«Не забывайте пить воду! В сутки организму требуется не менее 30-35 мл чистой воды на 1 кг веса. От сладких газированных напитков, где слишком много сахара, лучше отказаться», — подчеркивает нутрициолог.

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