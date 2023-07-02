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Сегодня, 17:15

Нутрициолог рассказала, откуда берется лишний вес у детей и подростков

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Кандидат психологических наук
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Ребенок ест мороженое.
Фото Freepik/freepik

Врач, нутрициолог Елена Богатова рассказала «СЭ», откуда берется лишний вес у детей и подростков. «Появление лишнего веса в таком юном возрасте может быть обусловлено различными факторами, включая генетическую предрасположенность», — пояснила специалист. Однако гораздо чаще причиной лишних килограммов и ожирения у детей и подростков становится неправильное питание и недостаток физической активности.

Как отметила Елена Богатова, в некоторых случаях избыточный вес у детей и подростков может быть обусловлен психологическими факторами, такими как стресс и эмоциональное переедание. «В подростковом возрасте возможны перепады веса, связанные с гормональным фоном. Но важно помнить, что каждый ребенок уникален, и причины его проблем с весом могут различаться. Правильным будет — обратиться за индивидуальной консультацией к диетологу или другому врачу», — резюмировала нутрициолог.

Ранее мы рассказывали, как приучить ребенка к здоровой еде без психологического давления.

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Дети
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