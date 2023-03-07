Ученые выяснили, как род деятельности влияет на способность к зачатию у мужчин

Команда специалистов EARTH в своем новом исследовании оценила влияние окружающей среды и образа жизни на фертильность. Основные факторы, влияющие на способность к зачатию у мужчин — количество сперматозоидов, качество спермы и сексуальная функция. Об этом сообщает информационный портал Involta.media.

Из более чем 1500 мужчин и женщин, имевших проблему бесплодия, была выделена подгруппа из 377 мужчин. Как выяснилось, те из них, кто сталкивался с физическим трудом на работе, имел на 44% больше сперматозоидов, на 46% выше их концентрацию, а также более высокий уровень гормонов тестостерона и эстрадиола. Изучив полученную информацию, ученые пришли к выводу, что мужчины с физической активностью на работе более фертильны.

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