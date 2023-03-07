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Сегодня, 13:35

Врач объяснил, что будет, если постоянно сидеть нога на ногу

Ольга Стрельникова
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Женщины сидят на диване.
Фото Freepik/freepik

Доктор остеопатии, врач-невролог, мануальный терапевт Александр Бобырев рассказал «СЭ», что сидеть нога на ногу крайне вредно. «В таком положении, особенно, если вы делаете это регулярно, нарушается кровоток и отток лимфы, что ухудшает питание органов малого таза. Могут обостриться хронические заболевания мочеполовой системы, а также развиться варикозное расширение вен нижних конечностей», — предупредил специалист.

Кроме того, Александр Бобырев отметил, что из-за привычки сидеть, положив нога на ногу, появляется асимметрия. «Одни мышцы и связки оказываются напряжены больше, чем другие, поэтому кости таза скручиваются. Со временем асимметрия перейдет на все структуры тела, и вы обнаружите, что одно ваше плечо выше другого, как и кости таза», — резюмировал доктор.

Ранее мы рассказывали, можно ли исправить сколиоз самостоятельно.

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Польза и вред
Что будет, если...
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