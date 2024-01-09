Ученые выяснили, как недосып влияет на развитие ребенка

Американские ученые из Школы медицины Университета Мэриленда (UMSOM) провели исследование, чтобы выяснить, как дефицит сна влияет на когнитивное и психологическое развитие детей. В эксперименте приняли участие более 8300 ребят в возрасте 9-10 лет.

В ходе исследования было выяснено, что дети младшего школьного возраста, которые спят менее 9 часов в сутки, имеют меньше «серого вещества» в определенных областях мозга, отвечающих за память, интеллект и внимание.

По словам автора исследования и профессора UMSOM Зе Ванга, такие же результаты у детей сохранились и спустя два года. Поэтому недосып способен наносить долгосрочный вред детскому организму.

Подробные результаты эксперимента опубликованы в журнале Lancet Child & Adolescent Health.