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Ученые выяснили, чем опасны электронные сигареты и вейпы: изменения ДНК, рак
Здоровье

Сегодня, 15:40

1 мин.

Электронные сигареты и вейпы могут изменить ДНК человека и вызвать рак

Мария Маковей
Автор
Электронные сигареты в руках.
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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Ученые из Калифорнийского университета и университета Инсбрука выяснили, что электронные сигареты и вейпы могут изменять ДНК людей и приводить к раку щек.

Так, эксперты проанализировали влияние курения электронных сигарет на организм более 3,5 тысячи людей и обнаружили, что в клетках щек происходят изменения, похожие на те, что происходят в клетках у людей, курящих обычные сигареты, пишет AACR.

Также ученые изучили эпигеном — слой ДНК и пришли к выводу, что эпигенетические изменения, вызванные курением электронных сигарет и вейпов, позволяют раковым клеткам расти быстрее.

По словам ученых, полученный результат подтверждает теорию о том, что электронные устройства для курения не так безопасны, как принято считать.

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