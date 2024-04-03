Электронные сигареты и вейпы могут изменить ДНК человека и вызвать рак

Ученые из Калифорнийского университета и университета Инсбрука выяснили, что электронные сигареты и вейпы могут изменять ДНК людей и приводить к раку щек.

Так, эксперты проанализировали влияние курения электронных сигарет на организм более 3,5 тысячи людей и обнаружили, что в клетках щек происходят изменения, похожие на те, что происходят в клетках у людей, курящих обычные сигареты, пишет AACR.

Также ученые изучили эпигеном — слой ДНК и пришли к выводу, что эпигенетические изменения, вызванные курением электронных сигарет и вейпов, позволяют раковым клеткам расти быстрее.

По словам ученых, полученный результат подтверждает теорию о том, что электронные устройства для курения не так безопасны, как принято считать.