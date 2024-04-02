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Ученые обнаружили, что белковая диета влияет на внешность будущих детей
Здоровье

Сегодня, 12:00

1 мин.

Ученые обнаружили, что белковая диета влияет на внешность будущих детей

Мария Маковей
Автор
Беременная держит в руках стакан молока и яйцо.
Фото Natthapon Muttabunnakarn/istockphoto.com
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Международная группа ученых обнаружила, что белковая диета во время беременности влияет на внешность будущих детей. Результаты исследования приводит журнал Nature Communications.

Генетики определили ДНК из клеток тканей лица человеческих эмбрионов и нашли участки, которые стимулируют активность генов (энхансеров). Именно они связаны с сигнальным путем mTORC1, объединяющим белки, которые участвуют в контроле клеточного роста. На ранних стадиях развития плода энхансеры могут повлиять на формирование костей и хрящей.

Чтобы определить, как именно белок влияет на структуру лица, ученые провели эксперименты на мышах и рыбках данио. Они активировали сигнальный путь, что привело к изменению размера носовых ходов и более крупным чертам лица. А деактивация способствовала удлинению головы.

Кроме того, у эмбрионов мышей, которым давали дополнительный белок, наблюдались тонкие, но заметные изменения формы передней части черепа: укрупнение нижней челюсти и толщины хряща носовой капсулы.

Ученые пришли к выводу, что диета матери действительно может частично повлиять на внешность будущего ребенка.

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