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Сегодня, 19:20

Травматолог оценил шансы Алексея Шведа на полное восстановление

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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У защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа, пострадавшего в ходе нападения в центре Москвы, диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому. Спортсмен практически не помнит, что с ним произошло.

Травматолог, ортопед, руководитель Центра травматологии и ортопедии Константин Сергеев прокомментировал для «СЭ» состояние баскетболиста, и как скоро он сможет восстановиться. «Восстановление может занять длительное время, поскольку из-за отказа от госпитализации вовремя не распознаны серьезные травмы черепа и не своевременно начато лечение. Возникшую амнезию можно считать уже осложненным течением полученной травмы. А перелом височной кости мог быть причиной развития фатальных осложнений, которые, надо надеяться, миновали», — сказал специалист «СЭ».

По словам травматолога, восстановление Шведа может занять длительное время, от месяца до полугода.

«В дальнейшем спортсмен сможет вернуться к спортивной карьере, при условии соблюдения рекомендаций лечащих врачей», — подытожил Сергеев.

БК ЦСКА
Алексей Швед
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