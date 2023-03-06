Специалист рассказала, в каком случае можно ходить на каблуках без вреда для здоровья

Инструктор ЛФК и йоготерапевт Наталья Сырчина рассказала «СЭ», что долго ходить на каблуках без вреда для здоровья можно лишь в одном случае. «Если мы говорим о невысоком, толстом и устойчивом каблуке высотой примерно в пару сантиметров, то на нем можно ходить весь день», — пояснила специалист. По ее словам, важен не только каблук, но и колодка обуви, которая должна быть удобной и не пережимать ногу.

Однако если каблук выше 2 см, Наталья Сырчина предупредила, что вес тела будет уходить на пальцы, что очень вредно для ног. «Из-за этого начинает расти косточка у большого пальца или, как ее еще называют, халс вальгус, а также образуется плоскостопие и появляются боли в ногах», — резюмировала эксперт.

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