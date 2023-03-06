Специалист назвала причины, по которым могут шелушиться руки
Врач-дерматолог, косметолог Елена Васильева рассказала «СЭ», почему шелушатся руки и как от этого избавиться. «Сухость кожи рук почти всегда сопровождается шелушением, что говорит о нарушении водного баланса на этом участке кожи», — пояснила специалист.
Причинами шелушения, по словам Елены Васильевой, могут быть физические факторы, такие как активное солнце, очень теплый или холодный воздух, избыточная жесткость воды, высокий рН мыльных средств, длительное нахождение в горячей воде, частое использование спиртосодержащих антисептических средств и неправильно подобранный уход за руками. «Достаточно устранить эти причины: оптимизировать обработку рук, применять моющие средства с нейтральным рН, для защиты от бактерий и вирусов выбирать специально предусмотренные средства, которые одновременно обеззараживают и обеспечивают гидролипидную мантию, беречь ладони в холодное время года, используя варежки или перчатки, и не переохлаждаться», — порекомендовала эксперт.
Часто сухость рук и шелушение сопровождается зудом. В таких случаях необходимо исключить кожное заболевание и патологии, связанные с нарушением гормонального фона и пищеварительной системы. С этой целью Елена Васильева посоветовала обратиться к врачу — он поставит диагноз и назначит лечение, резюмировала дерматолог.
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