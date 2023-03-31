Россиянам посоветовали пораньше уходить с работы во время магнитных бурь

Кардиолог Сергей Васильев в беседе с Life.ru рекомендовал отказаться от тяжелой работы и важных дел во время магнитных бурь.

«Магнитная буря — это стресс для организма. Противостоять именно магнитной буре человек еще не научился, поэтому во время такого стресса желательно ограничить те стрессы, с которыми мы научились бороться: не употреблять алкоголь, избегать перепадов температуры, переохлаждения или, наоборот, перегрева, например сауны или пляжа», — сказал Васильев.

«Также можно предпринять несколько вещей, которые позволят снизить накал этого стресса. Например, теплая ванна, пораньше лечь спать, отдохнуть, может быть, где-то даже пораньше уйти с работы», — добавил Васильев.

Он рекомендовал следить за состоянием давления, уровнем сахара в крови. В дни магнитных бурь нужно без пропусков принимать необходимые препараты людям с соответствующими недугами.