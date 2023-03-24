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Сегодня, 14:34

Врачи объяснили, зачем Костомарову ампутировали пальцы

Ольга Стрельникова
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Фигурист Роман Костомаров.
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Московский комсомолец» сообщил, что фигурист Роман Костомаров перенес ампутацию пальцев левой руки из-за гангрены, которая могла охватить всю кисть.

В январе олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, за которой последовала череда осложнений. В данный момент фигурист отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«СЭ» попросил специалистов рассказать подробнее, из-за чего может возникнуть гангрена, чем она опасна, и как ее лечить.

Роман Костомаров. Костомарову провели операцию, ему угрожает ампутация руки по локоть

«Гангрена — это как засохшая ветка на дереве. Когда та или иная часть тела не получает достаточного количества питания с током крови, имеет какие-то внешние повреждения механического, температурного или инфекционного характера, ткани начинают отмирать», — пояснил кандидат медицинских наук Евгений Машковский. По его словам, если оперативно не восстановить нормальное кровоснабжение и питание конечности, она отмирает.

Врач-терапевт, руководитель управления цифровой медициной Страхового дома ВСК Ольга Бакшутова рассказала подробнее, с чем может быть связано возникновение гангрены. «Основные причины гангрены — недостаток кровоснабжения, например, гангрена нижних конечностей при сахарном диабете, ангиосклерозе и других сосудистых патологиях, бактериальная инфекция, а также травмы, ожоги, обморожения», — объяснила специалист. Установив и ликвидировав причину гангренозных изменений, можно их остановить.

Роман Костомаров. Источник: Костомарову поменяли схему лечения для улучшения состояния

Ольга Бакшутова подчеркнула, что самое важное со стороны пациента — обратиться к врачу при первых же симптомах, которые его беспокоят. «В зависимости от основного заболевания это может быть перемежающаяся хромота, когда при движении в конечности появляется боль, которая проходит при отдыхе (это характерно для атеросклероза), визуальные изменения, такие как бледность, сухость, раны, язвы, или неприятные ощущения со стороны кожных покровов», — рассказала медик.

Роман Костомаров. Доктор медицинских наук — о состоянии Костомарова: «Не вижу оснований для позитива»

Со стороны врача, по ее словам, актуально проведение тщательной диагностики сосудистого русла, чтобы вовремя предпринять меры и восстановить кровоток. «Если участок некроза уже образовался, очень важно локализовать процесс и удалить разрушенную ткань — врач выбирает вмешательство, соответствующее уровню поражения, от лоскутных операций на коже до ампутации конечности или удаления органа», — подытожила Ольга Бакшутова.

Фигурное катание
Роман Костомаров
Медицина
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