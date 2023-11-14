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Сегодня, 12:45

Педиатр рассказала, как уберечь детей от диабета

Мария Маковей
Автор
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Ребенок измеряет уровень сахара в крови
Фото Irina_Geo/istockphoto.com

Сегодня на планете отмечается Всемирный день борьбы против диабета. Эта дата выбрана неслучайно, именно 14 ноября 1891 года родился канадский врач, физиолог Фредерик Бантинг, открывший гормон инсулина совместно с Чарльзом Бестом в 1921 году.

В настоящее время в России официально около пяти миллионов людей страдают диабетом. Этот недуг занимает первое место среди всех эндокринных заболеваний у детей. Эксклюзивно для «СЭ» врач-педиатр Светлана Караева рассказала, как уберечь ребенка от коварного заболевания.

«Если у родителей малыша диагностирован диабет или ребенок часто подхватывает острые вирусные инфекции, то он изначально находится в группе риска», — отмечает эксперт.

По словам педиатра, главные причины развития сахарного диабета — неправильное питание и недостаток физической активности у детей. А это, в первую очередь, зона ответственности родителей.

«Симптомы болезни у ребенка могут возникнуть в любом возрасте. Заподозрить диабет можно по повышенному мочеиспусканию, сухости во рту, постоянной жажде, повышенному аппетиту, резкому снижению или увеличению веса. Уже в самом начале заболевания у детей могут наблюдаться шелушения на ладонях и подошвах, заеды в уголках рта, кандидозный стоматит, мышечная слабость и потливость, плохое заживление ран, гнойничковые поражения кожи, фурункулез или опрелости», — объясняет врач.

Для профилактики такого недуга эксперт рекомендует следовать следующим правилам:

  • При появлении вышеперечисленных симптомов, обязательно обратитесь к врачу.
  • Правильно питайтесь. Избегайте легкоусвояемых углеводов (например, кондитерских изделий). Добавьте в рацион продукты, богатые витаминами и минералами (рыба, творог, овощи, фрукты и т.д.). Уберите из меню фастфуд, сладкое и соленое.
  • Пейте достаточное количество жидкости. В сутки ребенку необходимо выпивать не менее 1,5 л чистой воды. От сладкой газировки стоит полностью отказаться.
  • Занимайтесь спортом. Делайте с ребенком зарядку по утрам, ходите бегать, играть в футбол, бадминтон, теннис, баскетбол. Берите его с собой в фитнес-зал на беговую дорожку. Покажите своему чаду достойный пример!

Кроме того, Караева советует постоянно следить за уровнем глюкозы в крови, чтобы не пропустить диабет. Натощак нормальным показателем у ребенка считается от 3,3 до 5,5 ммоль/л.

Ранее психолог Юлия Керецман рассказала, как увлечь ребенка спортом.

Дети
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