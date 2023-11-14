Педиатр рассказала, как уберечь детей от диабета

Сегодня на планете отмечается Всемирный день борьбы против диабета. Эта дата выбрана неслучайно, именно 14 ноября 1891 года родился канадский врач, физиолог Фредерик Бантинг, открывший гормон инсулина совместно с Чарльзом Бестом в 1921 году.

В настоящее время в России официально около пяти миллионов людей страдают диабетом. Этот недуг занимает первое место среди всех эндокринных заболеваний у детей. Эксклюзивно для «СЭ» врач-педиатр Светлана Караева рассказала, как уберечь ребенка от коварного заболевания.

«Если у родителей малыша диагностирован диабет или ребенок часто подхватывает острые вирусные инфекции, то он изначально находится в группе риска», — отмечает эксперт.

По словам педиатра, главные причины развития сахарного диабета — неправильное питание и недостаток физической активности у детей. А это, в первую очередь, зона ответственности родителей.

«Симптомы болезни у ребенка могут возникнуть в любом возрасте. Заподозрить диабет можно по повышенному мочеиспусканию, сухости во рту, постоянной жажде, повышенному аппетиту, резкому снижению или увеличению веса. Уже в самом начале заболевания у детей могут наблюдаться шелушения на ладонях и подошвах, заеды в уголках рта, кандидозный стоматит, мышечная слабость и потливость, плохое заживление ран, гнойничковые поражения кожи, фурункулез или опрелости», — объясняет врач.

Для профилактики такого недуга эксперт рекомендует следовать следующим правилам:

При появлении вышеперечисленных симптомов, обязательно обратитесь к врачу.

Правильно питайтесь. Избегайте легкоусвояемых углеводов (например, кондитерских изделий). Добавьте в рацион продукты, богатые витаминами и минералами (рыба, творог, овощи, фрукты и т.д.). Уберите из меню фастфуд, сладкое и соленое.

Пейте достаточное количество жидкости. В сутки ребенку необходимо выпивать не менее 1,5 л чистой воды. От сладкой газировки стоит полностью отказаться.

Занимайтесь спортом. Делайте с ребенком зарядку по утрам, ходите бегать, играть в футбол, бадминтон, теннис, баскетбол. Берите его с собой в фитнес-зал на беговую дорожку. Покажите своему чаду достойный пример!

Кроме того, Караева советует постоянно следить за уровнем глюкозы в крови, чтобы не пропустить диабет. Натощак нормальным показателем у ребенка считается от 3,3 до 5,5 ммоль/л.

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