Онколог предупредил о риске развития рака из-за отдыха в жарких странах

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с порталом News.ru порекомендовал тем, кто отправляется в жаркие страны, беречь кожу, поскольку рак именно этого органа наиболее распространен. «Рак кожи стоит на первом месте по числу возникновений. Также риск по развитию опухоли возникает при инфекционном заражении, если не брать в расчет хронические заболевания», — предупредил специалист и посоветовал отказаться от поездок в неразвитые страны, где вирусы и микрофлора могут негативно сказаться на здоровье.

Евгений Черемушкин посоветовал при длительных перелетах постараться сохранить привычный режим, чтобы не нагружать иммунитет, или отправляться в дальние края только на долгий срок. По возвращению, по его словам, следует отказаться от массовых мероприятий, чтобы не подцепить никакой инфекции, к которым организм в это время теряет устойчивость.

Онколог напомнил, что хронические воспаления и инфекции способны усилить риск развития рака. Также этому способствуют неправильное питание, курение и злоупотребление алкогольными напитками, приводящие к постоянным ожогам слизистых, подытожил Евгений Черемушкин.

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