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Сегодня, 15:20

Терапевт рассказал, по каким признакам распознать нехватку витамина D

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка наслаждается солнцем.
Фото Freepik/kroshka-nastya

Врач-терапевт Олег Перкушин рассказал, что недостаток витамина D приводит к развитию атеросклероза сосудов, ишемической болезни сердца, ожирения, сахарному диабету первого типа, нарушениям памяти и внимания, онкологиям печени, почек, предстательной железы и других внутренних органов. Если дефицит витамина D значительный — ухудшается состояние костей, переломы возможны даже от незначительных травм и ушибов. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

По словам Олега Перкушина, дефицит витамина D может выражаться частыми болями, ломотой в костях, суставах и мышцах, в руках и ногах появляется легкое покалывание, ощущение жжения на языке и губах, головокружение. На фоне нехватки витамина D меняется даже походка — человек как будто ходит вразвалку из стороны в сторону.

Чтобы избежать неприятных симптомов и последствий, терапевт посоветовал почаще бывать на улице в солнечную погоду и добавить в рацион больше яиц, печени, морской рыбы, сливочного масла. «В них есть необходимый витамин. Правда, усваивается он не так хорошо. Поэтому лучшая профилактика недуга — частые прогулки на свежем воздухе в солнечный день», — резюмировал Олег Перкушин.

Ранее мы рассказывали, что хуже — загар в солярии или дефицит витамина D.

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Советы и рекомендации
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