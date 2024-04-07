Невролог развеяла популярный миф об аутизме

Невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями» развеяла популярный миф, что люди с аутизмом склонны к агрессии. Эксперт подчеркнула, что повышенная агрессивность и возбудимость не свойственны людям с расстройствами аутистического спектра (РАС), но могут возникнуть из-за недостаточной или неправильной специализации.

«Если окружающие не понимают потребностей человека с РАС, он вынужден любыми доступными способами защищать свои чувства и границы. Агрессия в этом случае — самый очевидный инструмент», — объяснила врач.

Именно поэтому в коррекции аутизма повышенное внимание уделяется развитию эмоционального интеллекта и социализации людей.