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Сегодня, 17:00

Названы причины появления акне и способы лечения заболевания

Алина Савинова
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Врач — дерматовенеролог-косметолог Ксения Серебренникова рассказала о причинах появления акне.

«Основной причиной развития акне является генетическая предрасположенность. Ухудшение течения акне могут провоцировать стресс, курение, диета, богатая продуктами с высокой гликемической нагрузкой, потребление молочных продуктов, диетических добавок для увеличения мышечной массы, которые богаты аминокислотами с разветвленной цепью и пептидами, полученными из сыворотки. Определенные лекарства связаны с развитием акне», — приводит Life.ru слова Серебренниковой.

Пациентам с акне специалист порекомендовала ежедневно очищать кожу не более двух раз в день, чтобы не вызвать раздражение.

«Жирный блеск, беспокоящий в течение дня, можно контролировать с помощью матирующих средств: кремов, эмульсий, сывороток, спреев. Для коррекции сухости кожи, которую могут вызывать лекарственные препараты, пациентам рекомендуется использовать один-два раза в день некомедогенные смягчающие увлажняющие средства», — добавила косметолог.

Источник: https://life.ru/p/1569820
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