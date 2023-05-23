Натуропат Исаева рассказала, что поможет при изжоге и вздутии живота

Терапевт, натуропат Камила Исаева рассказала, что следует использовать при приготовлении блюд для нормализации работы кишечника.

«Специи, такие как тмин, корица и куркума, а также ароматические травы, такие как орегано, розмарин, базилик имеют важное влияние на наш организм: они сохраняют здоровье кишечника. Около 100 триллионов микроорганизмов, живущих там, играют важную роль для нашего благополучия», — цитирует Исаеву Life.ru.