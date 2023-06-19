Маммолог рассказала, как занятия спортом влияют на здоровье груди

Главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева рассказала «СЭ», как занятия спортом влияют на здоровье груди у женщин. «Физическая активность и регулярное выполнение несложных упражнений благоприятно сказываются на всем организме, делают его менее восприимчивым к различным бактериям и вирусам, помогают ему эффективно подавлять развитие злокачественных клеток и защищают от сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила специалист.

Как отметила Фатима Тамаева, спорт позволяет поддерживать тело в тонусе и помогает избежать ожирения, а это — основной фактор развития многих заболеваний, в том числе и рака молочной железы. «Физические нагрузки также способствуют снижению уровня эстрогена, избыток которого считается основной причиной возникновения злокачественной опухоли груди», — подчеркнула маммолог.

Правильное функционирование молочных желез, по словам Фатимы Тамаевой, напрямую зависит от больших и малых грудных мышц. Они создают своеобразный каркас для груди. «Чем крупнее молочные железы, тем большее значение имеет степень развитости грудных мышц. При этом важно помнить, что любая физическая нагрузка должна быть дозированной», — обратила внимание эксперт.

При занятиях спортом большое значение имеет техника выполнения упражнений, поэтому первые несколько занятий лучше провести с тренером. «Женщинам стоит отдать предпочтение плаванию, бегу на короткие дистанции, различным видам гимнастики, спортивным танцам, фитнесу и йоге. Занятия йогой также будут полезны для молодых и кормящих мам. Дыхательные упражнения в сочетании с пластикой рук, ног и позвоночника, будут способствовать стимуляции рефлекторных центров, обеспечат правильное функционирование эндокринной системы и стабилизируют гормональный фон», — подытожила Фатима Тамаева.

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