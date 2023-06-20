Иммунолог рассказала, как по анализу крови определить обезвоживание
Врач-иммунолог, аллерголог Наталья Перова рассказала «СЭ», как по анализу крови можно определить обезвоживание организма. «При обезвоживании повышаются эритроциты, которые призваны доставлять кислород к тканям и органам. Этот показатель может быть также повышен при токсико-воспалительных процессах», — пояснила специалист.
По словам Натальи Перовой, при обезвоживании повышаются и другие показатели, такие как гемоглобин (отвечает за перенос кислорода) и соотношение эритроцитов к объему плазмы крови (так называемый гематокрит). «Помимо обезвоживания это говорит и о нехватке кислорода в организме, то есть о гипоксии — весьма опасном состоянии», — предупредила врач.
Ранее мы рассказывали о признаках обезвоживания организма.
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