Косметолог объяснила, как солнце влияет на волосы
Врач-косметолог, дерматовенеролог Лилия Хуснуллина в беседе с «СЭ» заявила, что солнечные лучи разрушают белок (кератин), из которого состоят волосы. В результате волос сечется, плохо поддается укладке, истончается.
«А некоторые лучи способны повреждать ДНК, приводя к ускоренному старению фолликулов», — добавила эксперт.
Также под ультрафиолетом разрушается меланин — пигмент, отвечающий за цвет волос. Пряди становятся сухими, тонкими и хрупкими.
Кроме того, солнце влияет и на кожу головы, приводит к появлению перхоти, а также вызывает преждевременное старение кожи, выпадение волос.
«Если не принимать никаких мер, могут появиться пигментные пятна на коже головы», — заключила косметолог.
Последние новости
12 апр 15:45
11 апр 18:45
11 апр 13:00
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже