Косметолог объяснила, как солнце влияет на волосы

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Врач-косметолог, дерматовенеролог Лилия Хуснуллина в беседе с «СЭ» заявила, что солнечные лучи разрушают белок (кератин), из которого состоят волосы. В результате волос сечется, плохо поддается укладке, истончается.

«А некоторые лучи способны повреждать ДНК, приводя к ускоренному старению фолликулов», — добавила эксперт.

Также под ультрафиолетом разрушается меланин — пигмент, отвечающий за цвет волос. Пряди становятся сухими, тонкими и хрупкими.

Кроме того, солнце влияет и на кожу головы, приводит к появлению перхоти, а также вызывает преждевременное старение кожи, выпадение волос.

«Если не принимать никаких мер, могут появиться пигментные пятна на коже головы», — заключила косметолог.