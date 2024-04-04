Что такое весеннее обострение и существует ли оно на самом деле

С приходом весны многие начинают говорить о так называемом весеннем обострении. Это состояние связывают с эмоциональной нестабильностью, нервами, раздражительностью и апатией.

«СЭ» поговорил с медицинским психологом Ириной Бабкиной и выяснил, существует ли весеннее обострение на самом деле и с чем связаны эмоциональные изменения в это время года.

Что такое весеннее обострение

Весеннее обострение — это бытовой термин, который обозначает психологические и физиологические изменения, связанные с приходом теплых дней. Однако в медицине такого понятия не существует.

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Специалисты рассматривают весеннее обострение как совокупность симптомов, которые могут указывать на конкретные заболевания или проблемы с организмом.

Причины весеннего обострения

Изменения гормонального фона

Весной гормональный фон подвергается изменениям. Снижается выработка гормона мелатонина, который отвечает за сон и циркадные биоритмы.

Становится сложнее уснуть вечером, возникает дневная сонливость. В результате развиваются симптомы джетлага — синдрома смены часового пояса, при котором естественные ритмы организма нарушаются.

Дефицит витаминов и микроэлементов

Зимой организму необходимо больше энергии, чтобы поддерживать уровень тепла. Поэтому человек налегает на жирную и углеводную пищу, овощей и фруктов в рационе становится гораздо меньше. Кроме того, в холодное время года организм не получает в достаточном количестве витамина D.

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С приходом весны хочется больше времени проводить на свежем воздухе, увеличивается физическая активность, но из-за зимнего дефицита витаминов и полезных веществ может наблюдаться эмоциональная нестабильность.

Температурные скачки

Весной температура воздуха и атмосферное давление часто меняется, что сказывается на вегетативной нервной системе. Некоторые люди, особенно те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, испытывают не только дискомфорт, проблемы с артериальным давлением, головную боль, но и перепады настроения, апатию, сонливость и усталость.

Симптомы

Чаще всего люди жалуются на следующие симптомы:

перепады настроения;

усталость;

раздражительность, плаксивость;

дневную сонливость;

апатию;

головную боль;

отсутствие аппетита или, наоборот, повышенный аппетит;

боль в суставах;

обострение аллергии и астмы;

в некоторых случаях — гиперактивность.

Кто подвержен весеннему обострению

С проявлениями весеннего обострения может столкнуться любой человек. Все зависит от его индивидуальных особенностей.

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Однако есть категории людей, которые чаще других сталкиваются с последствиями смены сезона:

Эмоционально нестабильные. Тревожные люди более подвержены внешним изменениям. Если вы часто испытываете апатию, неудовлетворенность своей работой, быстро устаете, то весной такие симптомы могут усилиться.

Психически больные. Сезонная депрессия, обострение биполярного расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство могут особенно ярко показать себя весной. Это связано с погодными условиями, изменениями циркадных ритмов, увеличением светового дня и гормональными изменениями.

Как справиться с весенним обострением

Есть профилактические методы, которые помогут избежать весеннего обострения: