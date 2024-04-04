Что такое весеннее обострение и существует ли оно на самом деле
С приходом весны многие начинают говорить о так называемом весеннем обострении. Это состояние связывают с эмоциональной нестабильностью, нервами, раздражительностью и апатией.
«СЭ» поговорил с медицинским психологом Ириной Бабкиной и выяснил, существует ли весеннее обострение на самом деле и с чем связаны эмоциональные изменения в это время года.
Что такое весеннее обострение
Весеннее обострение — это бытовой термин, который обозначает психологические и физиологические изменения, связанные с приходом теплых дней. Однако в медицине такого понятия не существует.
Специалисты рассматривают весеннее обострение как совокупность симптомов, которые могут указывать на конкретные заболевания или проблемы с организмом.
Термина «весеннее обострение» нет ни в одном классификаторе болезней. Это прижившееся в народе название эмоциональных изменений, связанных с погодными и климатическими изменениями.
Причины весеннего обострения
Изменения гормонального фона
Весной гормональный фон подвергается изменениям. Снижается выработка гормона мелатонина, который отвечает за сон и циркадные биоритмы.
Становится сложнее уснуть вечером, возникает дневная сонливость. В результате развиваются симптомы джетлага — синдрома смены часового пояса, при котором естественные ритмы организма нарушаются.
Дефицит витаминов и микроэлементов
Зимой организму необходимо больше энергии, чтобы поддерживать уровень тепла. Поэтому человек налегает на жирную и углеводную пищу, овощей и фруктов в рационе становится гораздо меньше. Кроме того, в холодное время года организм не получает в достаточном количестве витамина D.
С приходом весны хочется больше времени проводить на свежем воздухе, увеличивается физическая активность, но из-за зимнего дефицита витаминов и полезных веществ может наблюдаться эмоциональная нестабильность.
Перепады настроения могут наблюдаться и осенью, и летом, и зимой. Все зависит от индивидуальных особенностей организма и здоровья человека.
Температурные скачки
Весной температура воздуха и атмосферное давление часто меняется, что сказывается на вегетативной нервной системе. Некоторые люди, особенно те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, испытывают не только дискомфорт, проблемы с артериальным давлением, головную боль, но и перепады настроения, апатию, сонливость и усталость.
Симптомы
Чаще всего люди жалуются на следующие симптомы:
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перепады настроения;
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усталость;
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раздражительность, плаксивость;
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дневную сонливость;
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апатию;
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головную боль;
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отсутствие аппетита или, наоборот, повышенный аппетит;
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боль в суставах;
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обострение аллергии и астмы;
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в некоторых случаях — гиперактивность.
Весеннее обострение — это комплекс симптомов. Кто-то может ощущать все и сразу, а кто-то и вовсе ничего не чувствовать.
Кто подвержен весеннему обострению
С проявлениями весеннего обострения может столкнуться любой человек. Все зависит от его индивидуальных особенностей.
Однако есть категории людей, которые чаще других сталкиваются с последствиями смены сезона:
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Эмоционально нестабильные. Тревожные люди более подвержены внешним изменениям. Если вы часто испытываете апатию, неудовлетворенность своей работой, быстро устаете, то весной такие симптомы могут усилиться.
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Психически больные. Сезонная депрессия, обострение биполярного расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство могут особенно ярко показать себя весной. Это связано с погодными условиями, изменениями циркадных ритмов, увеличением светового дня и гормональными изменениями.
Как справиться с весенним обострением
Если вы чувствуете сильную апатию и усталость, то сначала следует обратиться к терапевту и эндокринологу. Возможно, причина кроется в физиологии и нехватке каких-то микроэлементов.
Есть профилактические методы, которые помогут избежать весеннего обострения:
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соблюдать режим сна и отдыха. Следует спать не менее восьми часов в сутки;
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сбалансированно питаться. В рационе должны быть белки, жиры и углеводы, витамины из овощей и фруктов;
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заниматься физической активностью. Спорт заряжает энергией, улучшает самочувствие, а прогулки на свежем воздухе укрепляют иммунитет и помогают зарядиться витамином D.