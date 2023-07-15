Кардиологи предупредили об опасности сниженного давления

Профессор, кардиолог, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов 6 июля в беседе с Pravda.ru предупредил, что некоторые препараты для снижения артериального давления совмещать нельзя. «Есть препараты со схожим механизмом действия, потому и в плановом или длительном приеме назначают один из них, а не сочетание», — пояснил кардиолог.

Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Елизавета Максимова рассказала СЭ, что при сильном снижении давления нагнетаемого давления может не хватать для кровоснабжения внутренних органов. «Появляются слабость, бледность, холодеют руки и ноги, кружится голова. Возможны даже обморочные состояния», — подчеркнула эксперт.

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