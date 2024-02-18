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Кардиологи перечислили опасные для жизни продукты
Здоровье

18 февраля, 19:30

1 мин.

Кардиологи перечислили опасные для жизни продукты

Мария Маковей
Автор
Сендвичи с беконов и картофель фри.
Фото LauriPatterson/istockphoto.com
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Врачи-кардиологи Дэниел Люгер и Саман Сетарех-Шенас считают, что пережаренное растительное масло, хлеб и бекон увеличивают риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом они рассказали изданию HuffPost.

По словам экспертов, бекон — один из самых опасных продуктов для сердца, так как содержит большое количество соли, насыщенных жиров, холестерина, гемового железа, полициклических ароматических углеводородов и гетероциклических аминов.

Кроме того, вреден для здоровья картофель фри, так как в нем практически нет воды, но присутствует много жира.

Также Люгер рекомендует отказаться от белого хлеба, потому что он не только повышает уровень сахара в крови, но и приводит к набору лишних килограммов. Врач советует заменить этот продукт в рационе на цельнозерновой хлеб.

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