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Основные причины загрязнения печени, что загрязняет печень
Здоровье

15 февраля, 21:05

1 мин.

Медики перечислили основные причины загрязнения печени

Мария Маковей
Автор
Болит печень.
Фото Yurii Yarema/istockphoto.com
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Кандидат медицинских наук Любовь Станкевич и врач-гастроэнтеролог, инфекционист Владимир Неронов рассказали «СЭ», что приводит к патологиям печени.

По их словам, главная причина развития болезней органа — алкоголь. Так этиловый спирт разрушает клетки, отвечающие за синтез белков, трансформацию углеводов и вывод эндогенных компонентов. Поэтому печень сначала увеличивается в размерах, а потом появляется хроническое воспаление.

На работу органа также влияет неправильное питание. Особенно вредны переедание, фастфуд, жирная еда и сладости.


К еще одним причинам хронических заболеваний печени Неронов отнес вирусные инфекции и воздействие токсинов, в том числе из-за работы на вредных производствах.

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