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Сегодня, 13:45

Испанские ученые выяснили, что скрывается за сходством двойников

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/lookstudio

РИА Новости рассказало о том, что выявили генетики, исследовав 16 пар двойников. Согласно теории, черты лица каждого человека обусловлены эксклюзивным набором генов. Ученые решили выяснить — есть ли сходство в генах похожих друг с другом людей. Для этого они взяли фото из базы фотографа Франсуа Брюнелля, собиравшего портреты внешне схожих людей, не состоящих в родстве, и применили специальную программу по распознаванию лиц.

В результате эксперимента выяснилось, что похожие люди действительно имеют много общего. 9 из 16 пар оказались похожи генетически, как однояйцевые близнецы. Более того, сходство было не только в лицах — рост, вес и поведение оказались очень похожи. Совпали даже уровень образования и вредные привычки.

Главный вывод, который сделали ученые, что схожие сочетания генов обуславливают не только внешность, но и влияют на привычки, поведение и характер, независимо от степени родства.

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